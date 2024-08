Den her nørd spiller Gorillaz’ ‘Feel Good Inc.’ på en stor, dum guitar

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland

Hvis man dukker op til en privatfest med en guitar under armen, er det ikke nødvendigvis noget, man får en masse positiv respons på – for det meste resulterer det i onde øjne og kollektiv stempling som ‘ham fjolset med guitaren.’ Og det kan der jo godt være noget om. Der er ingen, der gider sidde til en fest og lytte til en amatørguitarist, der med lukkede øjne og dybtfølt intonation i stemmen fumler sig gennem “Wonderwall.” De har simpelthen ikke den mystiske aura, som de rock’n’roll-sexguder, de er inspireret af – eller det har i hvert fald været den almindelige holdning, indtil vi stødte på Luca Stricagnoli. Måden, han kæler for sin trehalsede guitar på, har fået os på helt andre tanker. Tjek for eksempel hans cover af Gorillaz’ “Feel Good Inc.” i hvilket han opfører hele nummeret – fra rytmen til vokalmelodien – på sin guitar.

Den ene hånd spiller baslinjen, mens den anden leverer melodien – og på en eller anden måde formår han også at gengive trommerne. Selv De La Souls rap bliver lavet om til en solo, og lige akkurat i det øjeblik ved vi, at virkelighedens grænser er ophævede.

Med sådan et cover-nummer er Stricagnoli og hans guitar helt sikkert fredede ved en fest – i hvert fald et stykke tid.