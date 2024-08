Den her polske moonshine giver efter sigende ingen tømmermænd

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK.



Jeg er i Bialystok i det nordøstlige Polen, hvor jeg har fået fingrene i en flaske bimber. Den sagnomspundne væske – også kendt som samogon, duch puszczy, eller księżycówka – er blevet produceret her i Podlasie-regionen siden 1800-tallet. Smagen minder om vodka, men efter sigende skulle bimber ikke give tømmermænd. Det lyder mildest talt tiltrækkende, og måske er det derfor, det er ikke nemt at få fingrene i det.

”Du vil få svært ved at få fat på noget,” advarer den lokale guide Anna Kraśnicka.

Bimber kan hverken købes i butikker, barer eller restauranter, fortæller hun. Det er ulovligt at producere og destilleres ofte i små partier i folks hjem eller i større omfang til videresalg dybt inde i skovene, der omgiver Podlasie.

”Det er en ulovlig forretning, fordi dem, der laver bimber, ikke betaler skat,” forklarer Kraśnicka, som skriver om bimber-produktion på sin blog Białystok Subiektywnie. ”Der findes lignende lovligt producerede spiritusvarianter, men priserne stiger betydeligt, fra omkring 12 til 15 zloty per liter (20-25 kr) til cirka 60 zloty (105 kr).”

Bimber-lignende vodka-varianter sælges i specialbutikker i Bialystok, Polen. Foto: Forfatteren.

Som guide er fremskaffelsen af bimber en vanskelig sag for Kraśnicka.

”Der er ikke nogen, der kan sige, ’Ja, jeg skaffer dig noget,’ for alle er bange for at ryge i fængsel,” siger hun. ”Men det lykkes nogle turister at få fingrene i det, når de besøger byer som Czarna Białostocka – så kommer de tilbage til turistbussen med en flaske, som de har købt af en af de lokale, mens de købte andre souvenirs.”

Den mest udbredte opskrift på hjemmebrændt bimber er kendt som ”Slaget om Grunwald”, en reference til den polsk-litauisk-teutoniske krig i 1410. Opskriften er enkel: Et kilo sukker, fire liter vand og 10 gram gær. Når man producerer bimber i større mængder, destilleres det dog på rug og følger en hemmelig opskrift, der er gået i arv fra generation til generation. Væsken mildnes ofte med honning eller lokalt græs, frugter, blomster eller rødder, som giver den en gyldengul farve, og det kan indeholde op til 70 procent alkohol. Hvis det produceres forkert, kan man blive alvorligt syg af at drikke det.

”Værdien af bimber er generelt steget i perioder plaget af økonomiske trængsler og krig og er blevet brugt som alternativ valuta. Det var især tilfældet under kommunistiske styrer,” siger Dr. Karolina Radłowska, forsker på universitet i Białystok. ”Især i tiden med militær undtagelsestilstand var regeringen ekstremt restriktive og skærpede indsatsen mod produktion af bimber.”

”Man kan derfor argumentere for, at bimber-produktion blev en måde at bekæmpe systemet på, og indtagelsen af det blev en slags modstandssymbol. Det er også et pragteksemplar på Polens opfindsomhed i tider, hvor der bogstaveligt talt ikke var noget til rådighed.”

Der har været forsøg på at legalisere bimber, men Radłowska mener ikke, det vil gavne de polske hjemmebryggere.

Udstyr til bimber-produktion udstilles på museet for folkekultur i Podlasie, Polen.

Foto: Anna Kraśnicka.

”Det er svært at vurdere, om det ville skabe stor begejstring blandt dem, der laver det ulovligt, hvis det blev legaliseret. I så fald ville de blive tvunget til at overholde visse regler,” siger hun.

Uden umiddelbar udsigt til legalisering er dem, der har lyst til at lære mere om bimber-produktion, bedst tjent med tage til en udstilling på museet for folkekultur i Podlasie. Udstillingen byder på et udvalg af store metalbeholdere og destilleringsudstyr, som engang er blevet brugt til produktion af moonshine i nærliggende skove, før det blev konfiskeret af politiet.

”Idéen til udstillingen kom i 2008,” forklarer Hubert Czochański, som arbejder på museet og også har skrevet om bimber-produktion. ”Efter den måske største beslaglæggelse nogensinde, besluttede politiet at donere deres fangst til os i stedet for at tilintetgøre det, som de ellers plejer at gøre.”

Selvom der selvfølgelig ikke laves bimber på museet, kan man stadig fornemme duften af fermentering fra beholderne.

”Udstillingen vokser konstant, og populariteten er på ingen måde dalende,” siger Czochański. ”Hvorfor? Jeg tror, det skyldes, at produktionen af bimber stadig er skjult under et slør af mystik, og derfor giver udstillingen en sjælden mulighed for at få et kig bag kulisserne.”

Vodkaproducenten Old Polish Vodka søger også at tilfredsstille polakkernes vedvarende interesse i bimber-produktion. Destilleriet, som ligger i landsbyen Lewkowo Star i Podlasie-regionen, laver den bimber-lignende vodka Samogon, som sælges i retroagtige glasflasker med korkpropper. Flasken er også prydet med en håndskrevet etiket, og med sine 52 procent er den næsten lige så stærk, som de ulovlige dråber.

Foto: Forfatteren.

”Ud over det rent æstetiske ville vi også gerne lave noget, der var baseret på de traditionelle produktionsmetoder,” fortæller repræsentanten for Old Polish Vodka, Marcin Sarnacki. ”Det eneste, der tilsættes vores Samogon, er ristet sukker, som giver den varme, gyldne farve.”

Old Polish Vodka producerer omkring 2000 flasker ad gangen, som de sælger til specialbutikker rundt omkring i Polen.

”Ligesom alle vores andre typer vodka er det et produkt af høj kvalitet til kunden, som drikker for smagen – vi anbefaler, at man drikker det til kød og pickles,” tilføjer Sarnacki.

Efter min snak med Sarnacki er jeg rimelig overbevist om, at Old Polish Vodkas Samogon er det tætteste, man kommer autentisk bimber, men jeg er stadig ivrig efter at opsnuse den ægte vare. Efter et par blindgyder får jeg endelig fingrene i en flaske gennem en ven af familien, som dog advarer mig om, at jeg ikke må fortælle, hvor den kommer fra. Ligesom Old Polish Vodkas Somogon har væsken en gylden farve og dufter ekstremt kraftigt. Jeg er ret opsat på at bunde et shot med det samme, men jeg beslutter mig for at vente, til jeg er hjemme i Manchester dagen efter. En upartisk smagstest vil være den bedste måde at bedømme, hvilken bimber der er bedst.

Samogon, en bimber-lignende vodka produceret af Old Polish Vodka. Foto: Forfatteren.

Da jeg er kommet hjem, skænker jeg min veninde Joni et shot Samogon. ”Hvad synes du om den her?” spørger jeg.

”Den har en jordagtig, røget smag. Den minder mig om honingkaramel,” siger hun. Derefter giver jeg hende et shot af den ulovlige udgave, som er lysere i farven. Hun bunder glasset i én mundfuld.

”Den her er sødere, træagtig. Den minder mig om kvalitetswhisky,” bemærker hun. ”Den kunne jeg nemt drikke hele dagen.”

Jeg smager selv begge varianter. Jeg er splittet. Der er meget smag i Samogon, men den autentiske bimber giver en behagelig varme, der sukker efter mere. Nu er der bare tilbage at håbe på, at det virkelig er tømmermændsfrit.