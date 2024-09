Den her præst samler menigheden omkring gud og kolde pilsnere

Foto via Flickr-brugeren James Shepard, med bidrag af MUNCHIES.

Det er ikke kun i Danmark, at flere og flere melder sig ud af folkekirken. I USA vender unge mennesker i hobetal ryggen til organiseret religion, og selv livslange kristne holder sig hjemme om søndagen. En tredje del af amerikanske Generation Y’ere kategoriserer i dag sig selv som ikke-religiøse, og man anslår, at op mod 106 millioner mennesker på verdensplan vil forlade den kristne tro før 2050. Efter man i århundreder har holdt fast i en rigid læresætning, står kirkens ledelse overfor et stort valg: tilpas jer, eller dø. Derfor mødes præster og pastorer nu ikke kun deres menigheder ved alteret over et glas portvin, men også på baren nede på hjørnet.

Grupper som Brewing the Faith fra Basilica of St. Josaphat i Milwaukee eller den utroligt populære Pub Theology kombinerer helligånd og alkoholånde på værtshuse, i biergartens og andre lokale vandingshuller. Vi talte med Pastor Brandon Brown fra CollectiveMKE-kirken i Milwaukee om den våde trend og om hans eget arrangement, Jesus & Beer, hvor både kristne og ateister kan mødes over en fadbamse eller to.

MUNCHIES: Hvad siger biblen om øl? Pastor Brandon Brown: Den siger et par ting. Den siger, ironisk nok, at man ikke skal drikke sig fuld, da det fører dårligdom med sig. En konservativ kristen ville nok læse passagen og sige: “Biblen siger, at man ikke skal drikke.” Men det står der ikke. Der står ikke engang noget om, at druk i sig selv er dårligt. Det er mere en formaning om sund fornuft. Hvis du drikker dig fuld og gør ting, du kommer til at fortryde, ja, så kommer man til at fortryde det.

Der står også i biblen, at man skal spise, drikke og nyde livet. Jeg er stor fan af belgisk øl, og jeg fortæller som regel folk, at jeg ikke kan lide øl — jeg elsker det. Menneskeheden har gennem tiden brugt så meget tid på at skabe de her fantastiske øl og vine. Jeg mener, at man går glip af noget menneskeligt, hvis man går glip af de her øl.

Hvad går Jesus & Beer ud på? Indebærer det en gudstjeneste? Det er en forsamling. Vi har talt om politik, tro og bibelvers.

Hvem kommer til et kristent ølarrangement som dit? Alle mulige mennesker. Dem, der kommer regelmæssigt, er folk, der udforsker og stiller en masse utraditionelle spørgsmål. Det er mennesker, der er interesserede i Jesus, men ikke i religion — agnostikere og nysgerrige mennesker, der spørger om ting som: “Hvorfor støtter de kristne Donald Trump og ikke Hillary Clinton?”

Hvor gamle er folk? Der kommer folk i alle aldre. Fra folk i halvfjerdsårsalderen til en 19-årig pige, der drikker root beer, der var nødt til at blive fulgt af sin far så hun kunne komme ind på baren.

Men er det muligt at fange interessen fra en generation, der lader til at være mindre interesseret i religion end tidligere generationer? Jeg tror, at alle generationer ser den foregående generations hykleri. Det er ikke noget nyt. Men jeg tror, at den rigide, socialt konservative, homofobiske kirke har svært ved at indstille sig på, at yngre generationer har gennemskuet den.

Generation Y’ere ser på Black Lives Matters-bevægelsen, debatten omkring homoseksualitet, eller på hvem der kan bruge hvilket toilet — og de unge ser, at det er kirken, der presser på for at gennemtvinge lovgivningen. Og det tænder dem af. Masser af mennesker vender ryggen til kirke. Der er også dem, der stadig er nede med Jesus og spiritualiteten, men som har fået nok af kirken. Mange kirkegængere tror, at kirken har patent på Jesus — som var han en hund forenden af en snor, som man kan lede lige derhen, hvor man vil. Men der er mange mennesker, der interesserer sig for Jesus rent etisk, eller Jesu lære, og ikke nødvendigvis på en religiøs måde. Mange fascinerende idéer attribueres til Jesus.

For folk, der er vokset op med at søndag morgen blev tilbragt på kirkebænken, kan det godt lyde en smule radikalt. Hvordan ser folk fra det kristne miljø i Milwaukee på dine arrangementer? Jeg tror, der er forståelse for, at Jesus & Beer handler om rekruttering og missionering. Det er ok, at vi afholder det på barer, fordi vi gør det for at få flere mennesker til at gå i kirke. Selv indenfor kristendom er der 40.000 trosretninger. Så normalt samles kristne i mindre grupper med andre, der er enige i deres fortolkning og tro. Jeg forsøger, at få folk, der ikke nødvendigvis fortolker biblen ens, til at tale sammen uden at hade hinanden. Vi forsøger at skifte fortørnelse ud med nysgerrighed.

Og der hjælper øllet med til at holde temperamenterne i ave? Det gør det! Andre gange går det dog den anden vej.

Hvorfor er Milwaukee et godt sted at afholde arrangementer som Jesus & Beer? Milwaukee er fantastisk. Det er en ølby. Vores ølkultur kan måle sig med alle andre. Vi har masser af mikrobryggerier. Om sommeren er der musikfestivaler og store fester hver eneste weekend. I Milwaukee deler øl ikke vandene, som det gjorde i det centrale Illinois, hvor jeg voksede op. Der anså man øl for at være ondt.

Har Beer & Jesus også et terapeutisk element? Så mange af os har været udsat for en masse dårligdom i løbet af vores opvækst i et miljø, hvor det var meningen, at vi skulle være elskede men som viste sig at være præcis som alle andre miljøer. Gode ting, dårlige ting, smertefulde ting. I det religiøse miljø kan de smertefulde ting føles endnu værre, fordi de er forårsagede af folk, der skulle være vores forbindelse til gud.

Så hvordan håndterer man den slags baggage? Det er en stor del af det, vi beskæftiger os med. Og jeg tror, at øl, sammenhold og evnen til at tale ud om ting er noget, der virkelig hjælper.