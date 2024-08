Den her restaurant serverer David Bowies yndlings sandwich

Denne artikel er oprindelig publiceret af MUNCHIES i USA.

I 1996 arbejdede kokken Luis Arce Mota som opvasker og køkkenassistent på den nu lukkede restaurant French Roast i Greenwich Village i New York. Brasseriet var et populært i nabolaget og havde et prominent klientel. En af stamgæsterne tilbage i de dage var David Bowie.

Bowie havde en uformel aftale med Mota. Når han trådte ind, skulle han blot nikke til værtinden, og så ville Mota med det samme gå i gang med at tilberede Bowies yndlings sandwich: en croque madame lavet med gruyère-ost, æg og øl.

Mota, der har en fortid på Union Square Cafe og Bouley, åbnede i sidste måned restaurant La Contenta Oeste — en søsterrestaurant til hans populære restaurant La Contenta — beliggende i nærheden af Union Square på Manhattan. Det er en mexicansk restaurant med en menu, der byder på chilaquiles og torrejas, men Mota tilbereder også mere eller mindre hemmeligt en croque monsieur til 15 dollar (cirka 100 kroner) som en hyldest til David Bowie.

Mota kom til New York fra Mazatlán i Mexico tilbage i 1992, og han mødte første gang Bowie i 1996. “Det var et spændende tidspunkt at arbejde på French Roast,” fortalte Mota til MUNCHIES over telefonen. “Der kom en masse kendte mennesker. Folk jeg var vant til at se på film, da jeg boede i Mexico.”



Mota stødte første gang på Bowie i filmen Hunger fra 1983 og lærte først senere Bowies musik at kende. “Jeg tænkte bare, hvordan kan den her tynde man få alle kvinderne!” fortalte Mota. Han gætter på, at han betjente Bowie tre gange. Bowie sad altid ved det samme runde bord og spiste sin sandwich.

“Jeg talte aldrig med ham,” fortæller Mota. “Jeg så ham bare og lavede mad til ham.”

Selve sandwichen tager ikke lang tid for Mota at lave. Han kan praktisk talt tilberede den med bind for øjnene. Han blander æg, øl og gruyère så grundigt, at det får konsistens som en sovs. Derefter skærer han skiver af et surdejsbrød, tilføjer skinke og smider det hele i ovnen, indtil sandwichen er gylden og sprød.

Men den er altså ikke til at finde på menuen på La Contenta Oeste, fortæller Mota. Man skal spørge efter den – ligesom Bowie gjorde.