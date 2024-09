Den her simple salat er proppet med umami og let at lave

Forsøger du at spise “sundt”, men tager du dig selv i at klage over, hvor kedeligt det smager, hver eneste gang du snupper dig en mundfuld grønkål eller daggammel quinoa?

Nu er det slut med de dårlige undskyldinger. Fergus Henderson, den legendariske britiske kok, som også er manden bag verdens bedste tømmermændskur, viser vejen med den her salat. Den har kun fem ingredienser — og mange af dem har du nok allerede liggende i køleskabet — og så kræver den kun to trin. Bag dine tomater i ovnen, indtil de begynder at boble og er en smule karamelliserede, og vend dem derefter med sprød romainesalat, supersalte ansjoser, persille, vinaigrette, salt og peber.

Bang, færdig.

Var det så svært? Nej, vel.