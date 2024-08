Den her Spice Girl er du ifølge dit stjernetegn

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Tidligere i år kunne vi fejre 20-årsjubilæet for den berygtede Spice Girls-film, Spice World. Det historiske øjeblik ansporede os til at dyrke vores 90’er-nostalgi – men vi er ikke fuldstændigt ukritiske. Da vi gennemgik filmen igen og så nærmere på den berømte pigegruppe – der fortsat har en kultagtig fanbase – var vi tvunget til at stille os selv nogle dybe spørgsmål.

Var Spice World god, fordi den var god, eller var den god, fordi den var dårlig? Er vi overhovedet i stand til at vælge en yndlings-Spice Girl? Hvis jeg var en Spice Girl, hvem ville jeg så være? Mens vi overvejer de her mysterier, kan vi passende rette blikket mod himlen og spørge stjernerne til råds – og det faktisk lige netop det vores helt egen astrolog, Annabel Gat, har gjort for os.

Selv om et menneske selvfølgelig rummer sider, der både er badass og slikkepindssøde på én gang, så er der imidlertid visse stjernetegn, som er mere Scary Spice, end de er Baby Spice.

Scary Spice: skytten, skorpionen, fisken

Scary Spice var uden tvivl den sjoveste af de fem Spice Girls. Vi ville altid gerne både være hende og have hende som vores bedste veninde. Hun er selvsikker, excentrisk og morsom. Det eneste, der kunne matche hendes energi, var hendes outfits, og der er ingen i verden, der kunne gøre det som Mel B. Annabel Gat siger, at ildtegnet skytten typisk ser sig selv som en Scary Spice. ”Ildtegnene har en lidenskabelig indstilling til livet, de løber risici, udtrykker sig kreativt, fester og morer sig,” siger hun. Kombineret med skyttens kontante måde at kommunikere på peger det unægteligt på Mel B.

Men det er vigtigt at huske på, at vandtegnene skorpionen og fisken også er meget lidenskabelige væsner. Ligesom Mel B har de også kant og efterlader et varigt indtryk på folk. Selv om fisken tit er genert, siger Annabel Gat, at ”man også en gang imellem støder på en udadvendt fisk, som virkelig sætter gang i festen.”

Ginger Spice: løven, vædderen

Hvor Scary Spice er gruppens mest udadvendte medlem, så er Ginger helt sikkert lederen. Modsat Scary Spice var hun ikke bange for også være alvorlig. Derfor var det også ofte hende, der stod med ansvaret. Løven, som er en god leder og generelt har et stort ego, identificerer sig bedst med Ginger Spice. Ginger har taget navn efter sit røde hår, men hendes personlighed er også fuld af ild og passioneret energi. Ginger Spice var den, der tog teten i forhold til at repræsentere feminisme og Girl Power i gruppen. ”Hun kunne også godt være en vædder,” siger Annabel Gat. ”Vædderen er også typen, der kæmper for det, hun tror på.”

Sporty Spice: vandmanden, stenbukken

Med sine Adidassæt og kondisko var Sporty Spice med til at udbrede athleisure-stilen, længe før Yeezus pakkede hele sin familie ind i joggingbukser, sports-bh’er og sneakers. De fleste har godt af at motionere engang i mellem, men ifølge Annabel Gat er det de færreste, der går rundt i joggingtøj hele dagen. Men vandmanden har det faktisk bedst med at være klædt afslappet på 24/7. Vandmanden er alt for fordybet i sine egne tanker til at bekymre sig over, hvad andre synes om hendes udseende. Stenbukken, der er rap i replikken, identificerer sig også med Sporty Spice. Stenbukken har disciplinen til at træne regelmæssigt og prøver aldrig at komme udenom hårdt arbejde.

Posh Spice: vægten, jomfruen

Åhh, Posh Spice. Altid med næsen i sky og skinnende hår. Hun var ikke ligefrem den Spice Girl, som var mest nede på jorden. Hun er faktisk det eneste medlem af gruppen, som har kastet sig ud i at gennemføre en militær forhindringsbane iført miniskørt. Det så man i det postmoderne mesterværk, der er Spice World: The Movie. Ikke desto mindre så elsker vægten hende, fordi vægten selv er forfængelig. ”Vægten kan være lidt af en snob,” siger Annabel Gat. ”Hun er også tit rigtig populær og fashionabel.” Jomfruen, der er meget perfektionistisk anlagt, kan også relatere til Posh Spice, som hellere vil dø end blive set uden makeup på. Jomfruen værner om sit privatliv, ligesom Posh, og åbner kun munden for at levere en skarp eller spydig kommentar.

Baby Spice: tyren, tvillingen, krebsen

Sidst, men ikke mindst, har vi Baby Spice. Med sine blonde rottehaler og en slikkepind i hver hånd kan man have svært ved at tage Baby Spice alvorligt, men til gengæld var hun billedet på den elskelige, evige optimist. Annabel Gat siger, at Baby Spice minder mest om forårs- og sommertegn som tyren, tvillingen og krebsen. Tyren er meget tilbagelænet og sensuel. Ligesom Baby Spice er hun også tilbøjelig til at sætte dagligdagen på pause, hvis der er udsigt til søde sager eller andre sanseberusende oplevelser. Krebsen er sød og nuttet. Ligesom Baby Spice ved krebsen altid, hvornår hendes venner har brug for et kram eller nogen at snakke med, hvis livet er svært.