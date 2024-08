Den her tjener har holdt styr på punkere, hippier og Hollywood-stjerner i 50 år

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.



Bella Haig, som står bag værtindeskranken i Canter’s Deli i Los Angeles, har set det hele. Gennem de sidste 54 år har hun betjent drankere, punkere og Hollywoods mest berømte og berygtede stjerner i den legendariske diner, som har åbent døgnet rundt. Over årene har hun budt alt fra hippier til metalhoveder velkommen i restauranten, men alligevel står hun fast på, at jo mere tingene forandre sig, jo mere forbliver de de samme. Vi spurgte Haig om, hvordan hun tackler genstridige filmstjerner, hvordan man holder sig ved godt helbred, og hvordan hun i en alder af 84 holder sig ung.

MUNCHIES: Hej, Bella. Du har arbejdet her længe!

Jeg har været her i 53 år. Om en måned er det 54. Jeg var tjener i 20 år, og nu har jeg været bestyrer i 33 år. Jeg har overlevet alle andre.

Er du fra Los Angeles oprindeligt?

Jeg er opvokset her, men flyttede først hertil, da jeg var to. Jeg er født i Detroit. Jeg gik på Roosevelt High i Boyle Heights. Jeg gik på årgang med [tidligere Los Angeles Clippers-ejer] Donald Sterling og [musikindustriikon] Lou Adler. Dengang boede der mange jøder i det kvarter.

Hvordan havnede du her?

Jeg var gift, da jeg begyndte at arbejde her. Jeg fik to børn sammen med min mand, som siden er gået bort. De var to og ni, da jeg startede her. Min mand arbejdede om dagen, så jeg ville arbejde om aftenen, for vi havde ikke penge til at hyre en babysitter.

Men hvorfor lige her?

Man skal jo arbejde et sted. Jeg er opvokset i Boyle Heights, så jeg kom meget på Canter’s som barn [den oprindelige deli lå i Boyle Heights]. Min mor tog mig altid med. Jeg kommer selv fra en jødisk familie, så jeg kunne godt lide maden. Jeg kan lide at være her. De behandler mig godt.

Du har set byen ændre sig over årene. Har gæsterne også ændret sig?

De har da ændret sig, men de er på mange måder også, som de altid har været. Da jeg havde været her et halvt år, fik vi pludselig en masse gæster, som var hippier. Der var så mange hippier her, at der var kø udenfor. De lænede sig op ad vinduerne, fordi de altid var på et eller andet. Vi blev nødt til at ansætte en vagt til at holde styr på dem. Mange af dem havde ingen penge. De bestilte bare fritter og en cola eller en shake.

Nogle af dem, dem der ligesom førte an eller var i musikbranchen, bestilte mere i restauranten.

Hele den scene begyndte samtidigt, som du begyndte her?

Ja. Og så kom punkerne jo bagefter. Vi havde også mange Hells Angels-rockere på et tidspunkt. Vi plejede at gelejde dem om bagerst i restauranten og skærme den del af, fordi de generede de andre gæster, blandt andet de homoseksuelle. Bikerne brød sig ikke om, hvordan de så ud.

Du har betjent en masse musikere?

Ja, punkrockere og heavy metal-musikere.

Hvis du ser tilbage, hvem var så de bedste gæster, og hvem var de værste?

De værste… Jeg vil ikke sige det, men israelere [ griner]. Min mor er israeler. Hun blev født i Palæstina. Men de kan godt lide at lave ballade – husk nu at skrive i din avis, at jeg bare laver fis! ( Red.: Hun laver bare fis.) Men de kunne godt lide at slås.

Hvordan tackler man de besværlige gæster?

Den eneste, der altid var besvær med, var komikeren Rodney Dangerfield. Han kom altid ind klokken to om morgenen og skjulte en øl bag sin menu. Så sagde jeg, ’Du ved godt, den er over to, du må ikke have en øl med ind,’ og så svarede han, ’Bare lad som om, du ikke har set den!’ Men jeg tog den altid fra ham.

Hvis det går helt galt med en gæst, kan jeg bare ringe til politiet.

Hvem er dine yndlingsgæster?

Nok de homoseksuelle fyre, de var altid så søde og rare. Da jeg selv blev bestyrer, begyndte jeg at ansætte mange af dem.

Så Canter’s har altid været et progressivt sted?

Ja. Da jeg begyndte her, var der næsten kun kvinder. Det med de homoseksuelle blev stort i 80’erne. Du trykker nok ikke det her ( Red.: Det gør vi helt sikkert), men jeg kan huske engang til en homomarch, hvor der kom gæster ind med t-shirts, hvor Frihedsgudinden var afbilledet på, sådan med fakel og det hele, men så hev hun op i skørtet og havde en stor penis. Det var morsomt. Sådan var 80’erne!

Canter’s er en af de eneste døgnåbne restauranter i Los Angeles, så du må møde nogle interessante typer. Hvilke stjerner har du betjent?

Dem kommer der mange af. Jeg serverede engang for Paul Newman. Han var en meget pæn mand. Han var vældig flink. Han sagde ikke så meget, men han takkede mig altid. Han kom sammen med sin kone Joanna Woodward. Jeg har også betjent Rock Hudson. Han kom sammen med tre andre mænd. De var iført slips og jakkesæt. Jeg troede, de arbejdede i en bank. Muhammed Ali har også været her sammen med sin datter.

Milton Berle, Red Skelton, Red Buttons, de kom ind og sad ved samme bord. Guns n’ Roses startede her.



Hvordan var de?

Marc Canter [ejeren af Canter’s deli] og Slash var bedste venner. De gik i skole sammen. De mødte hinanden, da de var otte år gamle, og Slash stjal Marcs cykel. Han blev bandets manager, da de begyndte at spille sammen, men så fik de en anden manager, da de blev store.

Jeg har hørt, at Axl Rose kan være besværlig.

Jeg husker bedst, når Slash kom herind med sin kæreste. Han har en flot håndskrift. Den er meget sirlig.

Hvad kan du selv lide at spise her?

Jeg anbefaler altid en Reuben-sandwich.

Hvordan holder du dig sund, når du arbejder et sted med så mange fristelser?

Efter 50 år havde jeg aldrig lagt mig syg en eneste dag, men så fik jeg et hjerteanfald. Så skulle jeg pludselig holde øje med min kost. Jeg må ikke få for meget salt. Jeg kan heller ikke spise suppe længere. Det holdt jeg ellers meget af. Min yndlingsret i dag er en bagel med laks og smøreost – vores laks er virkelig god. Jeg kan også godt lide en Reuben og vores kåldolmere.

Tror du, deli-maden har påvirket dit helbred?

Nej, det tror jeg ikke. Jeg har aldrig spist så meget deli-mad. Jeg er mere til fast food. Jeg kan godt lide burritoer og Kentucky Fried Chicken. Men jeg klarede mig i 50 år, og nu har jeg været her fem år siden mit hjerteanfald. Jeg fyldte 84 for et par uger siden.

Tillykke! Du ser frisk ud. Hvad er din hemmelighed?

Jeg har en søster, som er et halvt år yngre end mig. Hun var altid meget påpasselig med, hvad hun spiste. Hun tilberedte altid grøntsager selv, mens jeg bare spiste dem fra dåse. Hun gik bort for nyligt. Det var meget overraskende.

Handler det i virkeligheden om at arbejde med noget, man elsker? Vil du blive her for altid?

Jeg er her kun én gang om ugen nu, men det kan jeg godt lide. Mange af gæsterne kender mig. De bliver altid overraskede, ’Hej! Er du her stadig? Kan du huske mig, fra dengang jeg var seks?’ Så svarer jeg altid, ’Ja da, selvfølgelig husker jeg dig.’

Du er berømt for din gode hukommelse.

Ja, det er jeg. Men det er svært, når de var ti år gamle og 40 i dag. Så siger jeg, ’Plejede jeg ikke at smide dig ud, når du prøvede at drikke herinde efter klokken to?’ Så svarer de, ’Hvordan kan du huske det?!’

Tak for snakken, Bella!