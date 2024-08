Den her Vampire Weekend-teaser er ret langt ude

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

I sidste uge delte Vampire Weekends frontmand, Ezra Koenig, nye oplysninger om bandets kommende fjerde album, som er gruppens første udspil siden Modern Vampires of the City fra 2013. I en opdatering på Instagram afslørede Koenig, at den kommende dobbelt-lp vil indeholde 18 numre, og at den foreløbige titel er noget så kryptisk som FOTB. Planen er, at pladen udkommer i foråret, men bandet vil indtil da udgive to nye numre hver måned i tre måneder. Det lyder lidt forvirrende, men sådan er det altså. Udgivelsen af den første single blev annonceret med en vild, to timer lang video med guitarharmonier fra det nye track ”Harmony Hall”. Singlen udkommer i morgen sammen med nummeret ”2021”. Du kan slappe af med den 120 minutter lange teaser herunder.

Videos by VICE

Videoen byder på to interessante grafikker med teksten ”The Sacred Tree of the Sephiroth”, der til forveksling ligner Livstræet fra den jødiske Kabbalah. Det lyder med andre ord til, at bandet makser ud på nørdede referencer på det nye album. Det er seks år siden, vi sidst hørte nyt materiale fra Vampire Weekend, og FOTB, der oprindeligt havde arbejdstitlen Mitsubishi Macchiato, er også det første album, siden multi-instrumentalisten Rostam Batmanglij forlod gruppen. På den kommende plade arbejder bandet sammen med Ariel Rechtshaid, som også var co-producer på Modern Vampires of the City.

I et interview med Entertainment Weekly i 2017 sagde Koenig, at pladen til dels er inspireret af Kacey Musgraves. ”Jeg er typen, der har brugt timevis på at nærlæse avantgarde-tekster af sangskrivere, og der var bare noget, der føltes helt rigtigt fra første vers af – man vidste, hvem der sang, hvem der blev sunget for, og hvilken situation personen stod i,” sagde han om at se sangeren live for første gang. Koenig tilføjede: ”Efter koncerten indså jeg, at vi ikke har mange Vampire Weekend-sange, hvor man ét vers inde ved, hvem der synger, og hvem der synges for.”

Herunder kan du se Koenigs seneste Instagram-opdatering om den kommende Vampire Weekend-plade.