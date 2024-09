Den her video af Ryan Gosling, der danser til techno, er det bedste, der er sket i dag

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Thump

Instagramprofilen Techno and Chill laver ikke meget mere end navnet antyder: De lægger chillede videoer med technomusik op. Ligesom mange af de bedste aktører på sociale medier i vores vanvittige verden, lægger de også betagende mashups op — blandt andet med hoveder, der ligner cheeseburgere, dansescenen fra Pulp Fiction med underlægning af Solomun og nøgne mennsker på Burning Man.

Hvis du ikke allerede er solgt på ideen, hvad så med en video af Ryan Gosling, der som ung dreng danser til technomusik? Ja tak. Så er du med. Techno and Chill er din ven, så som lovet får du her en video af en purung Gosling klædt i lilla skjorte og meget flagrende bukser — og som en prepubertær MC Hammer på et Prince-trip er han selvfølgelig omringet af uge piger.