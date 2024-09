Bag om den hurtigt voksende branche for penisforstørrelser

Plastickirurgerne og tvillingebrødrene Maurizio og Roberto Viel.

Denne artikel er oprindeligt publiceret af VICE UK



Den 39-årige journalist Richard Jones fortæller om sin penis:

Videos by VICE

“Jeg står og kigger på den i spejlet lige nu,” siger han i telefonen. “Den hænger næsten helt nede ved knæene. Forestil dig en dåse med barberskum og så bare en lille smule tykkere. Hvis jeg prøver at nå rundt om den, så kan jeg ikke få tommelfingeren og pegefingeren til at mødes.”

Han holder en kort pause og beslutter sig for, at vi ikke har fået detaljer nok.

“Første gang min mand så den, så han fuldstændig forfærdet ud. Men jeg tror roligt, jeg kan sige, at han virkelig godt kan lide den nu.”

Richard har ligesom et stigende antal mænd valgt at få foretaget en penisforstørrelse. Han betalte omkring 70.000 kr. for indgrebet i oktober sidste år. Det startede med at skære et ledbånd fri, så hans penis blev 3,8 centimeter længere og målte 15 cm i slap tilstand. Derefter fjernede de noget fedt fra hans mave og sprøjtede det ind i penisskaftet, hvilket forøgede omkredsen med cirka 5 cm. Det er dog værd at nævne, at hans penis i erigeret tilstand forblev nogenlunde den samme størrelse som før.

Læs også: Ting du skal vide, hvis du overvejer at få lavet en ny penis

Hele operationen varede kun lidt over en time, og Richard kunne have sex igen allerede efter en måned. I dag har han ingen synlige ar, fortæller han.

“Det var ikke fordi, den var decideret lille, men jeg syntes, at det ville være rart at få indgrebet,” fortæller han nonchalant. “Det har øget min selvsikkerhed helt vildt. Det føles virkelig godt at træde ind i et lokale og tænke, Hvis vi alle sammen hev pikken frem nu, så ville min være den største. Jeg kan se, at folk tjekker den ud i badet i fitnesscenteret. Det eneste jeg fortryder er, at jeg ikke fik det gjort for ti år siden.”

Penisforstørrelser er – og der er virkelig ingen vej uden om det her ordspil – en hurtigt voksende industri. Angiveligt har den stigende tilgængelighed af porno, reklamer der fremviser mandens skridt – bare tænk på David Beckham, Cristiano Ronaldo eller Rafael Nadal i undertøj – og de evige spammails som fortæller os, at vi skal overveje at forstørre underetagen, tilsammen skabt en hele generation af mænd, som er bekymrede for størrelsen på deres udstyr. En undersøgelse fra King’s College i London har vist, at en tredjedel af os bærer på den bekymring.

Ifølge International Society of Aesthetic Plastic Surgery har det ført til cirka 15.000 penisforstørrelser om året på verdensplan sammenlignet med lidt under tusind for kun fire år siden. Derfor har jeg besøgt klinikken London Centre for Aesthetic Surgery, som tilhører lægerne Maurizio og Roberto Viels.

De italienske tvillingebrødre er anerkendt som Europas bedste penisboostere. De har udført indgrebet, som de betegner penoplasti, sammen siden 1991. Brødrene, som begge er uddannede læger universitetet i Milano, var de første, som tilbød operationen uden for USA.

“Det startede faktisk med, at en kvinde kom ind på vores klinik og spurgte, om vi kunne gøre hendes kærestes penis større,” fortæller Dr. Maurizio. “Den forespørgsel havde vi ikke hørt før, men hun havde læst, at man udførte indgrebet i USA. Vi undersøgte det og besluttede, at det var en service, vi godt kunne tilbyde. Det sjove er, at kvinden aldrig kom tilbage. Måske slog hun op med ham, eller måske var han ikke så frisk på idéen.”

Nogle mænd dækker sig til, lige så snart de ikke længere har erektion efter fuldført samleje, fordi de ikke vil have, at deres partner skal se deres slappe penis. De skammer sig over den. Sådan kan man ikke leve. – Maurizio Viel





I dag udfører de mere end 400 penisforstørrelser om året på deres to klinikker i henholdsvis London og Dubai og tjener over 10 millioner kr. årligt på indgrebene. Der er ikke nogen stereotypisk patient, fortæller de, og mænd fra hele Europa og Asien opsøger dem. Kunderne inkluderer alle lige fra folk med høj indkomst til arbejdsløse, homoseksuelle, heteroseksuelle, unge, gamle og forskellige nationaliteter.

“En herre fra Afrika opsøgte os fra nyligt,” fortæller Maurizio. “Og størrelsen på hans… Jeg var nødt til at fortælle ham, ‘Den her penis behøver ikke at være længere, den er fin, som den er.’ Vi endte med et kompromis og gav ham en lidt større omkreds.”

Brødrene opererer ikke mænd under 18 år og afslår for det meste folk i slutningen af teenageårene eller starten af tyverne. “De er bare så unge,” siger Roberto. “Jeg plejer at sige til dem, ‘Gå ud og brug den først.’ Hvis de så stadig er utilfredse efter nogle år, så kan de komme tilbage og snakke om det. Vi er forpligtede til at tage hånd om vores patienter, så vi opererer ikke på hvem som helst. Vi undersøger baggrunden for, hvorfor de ønsker at få indgrebet foretaget, og først når vi er sikre på, at det ikke er et psykologisk problem, så kan vi fortsætte.”

Det rejser et centralt spørgsmål: Hvorfor er der så mange mænd, som ønsker en større penis?

“For at føle sig mere selvsikre,” siger Maurizio. “Det er det samme rationale som for kvinder, der ønsker større bryster. De her fyre har det bedre mig sig selv, hvis de ved, at den er stor nok. Nogle mænd dækker sig til, lige så snart de ikke længere har erektion efter fuldført samleje, fordi de ikke vil have, at deres partner skal se deres slappe penis. De skammer sig over den. Sådan kan man ikke leve.”

Kunne de selv finde på at få det gjort, spørger jeg. De tøver.

“Hvis jeg følte, at det var noget, jeg havde brug for, så ja,” nikker Maurizio. “Helt personligt har jeg ikke den største, det indrømmer jeg gerne, men den jeg har er nok for mig. Når det gælder sex, så synes jeg, at kvalitet er lige så vigtigt som kvantitet.”

Endnu en pause.

“Jeg har fået en næseoperation – det var Roberto, der udførte den. Så måske får jeg også det her gjort, når jeg er 80, bare for at prøve noget nyt. Hvorfor ikke?”

Et promoveringsbillede til dokumentaren “Big Like Me“, hvor Gregory Bergman prøver en række løsninger til penisforstørrelse.

En penisforstørrelse er velsagtens vigtigere for nogle mænd end for andre. De fleste mænd, brødrende Viels får ind på klinikken, har hvad der rent medicinsk kaldes en micropenis.

“De er så små, at de ikke går ned under pungen,” forklarer Roberto. “Nogle af dem er nærmest ligesom en knap. Det er ikke særlig udbredt [omkring 0,6 procent af alle mænd lider af den tilstand] men det hænder. Operationen er faktisk ret nødvendig for de her mænd. For dem er det en livsændrende service, vi tilbyder.”

Læs også: Derfor nægter 40% af folk at date jomfruer



Den optimale penisstørrelse er ifølge brødrene “hvad end, der gør dig glad.” Hvis nogen kom ind og bad om eksempelvis en opgradering på 30 cm, så ville de dog sige, at det er umuligt.

“Forlængelsesoperationen – hvor man skærer ledbåndet over – kan kun forlænge penissen med op til fem centimeter,” siger Maurizio. “Hvis en kirurg lover dig mere end det, så vildleder de dig. Teoretisk set er der ikke nogen grænse for omkredsen, men hvis man øger den for meget, bliver penissen for tung, hvilket kan føre til rejsningsproblemer senere i livet. Man er nødt til at gøre det med mådehold.”

Der kan også opstå komplikationer. Lægerne fortæller, at 90 procent af deres patienter bliver utroligt glade for resultatet – ligesom Richard Jones. Jeg taler med endnu en tidligere patient fra Leeds, som beder om at være anonym. Han fortæller, “at have en pik som en halvliters dåseøl er formentlig min bedste kvalitet.”

Men alligevel oplever nogle få problemer. En forlænget penis beholder sjældent den samme vinkel i stiv tilstand efter operationen. Arvæv er ofte synligt under kønshårene. Man kan få infektioner, og smerten kan være voldsom i de første par uger efter operationen – især hvis patienten får erektion.

“Det er derfor vi udskriver et lægemiddel, som kan forhindre erektion,” siger Roberto. “Og så siger vi også til patienten, at de skal holde sig fra konen derhjemme. Der opstår komplikationer indimellem, men det vigtige er at håndtere dem rigtigt. Det helt centrale spørgsmål – som mændene går allermest op i – er, om den virker efter operationen. Og ja, det gør den. Det er der ingen tvivl om.”

Jeg spørger om det rører dem, at de måske lukrerer på mændenes usikkerhed.

“Vi redder ikke liv, det er klart,” siger Maurizio. “Men vi forbedrer livskvaliteten for folk. Vi får folk til at have det bedre med sig selv. Vi udvikler deres selvtillid. Man lever kun en gang, og det er virkelig en skam, hvis man lever hele sit liv ulykkeligt. Jeg synes, at vi gør noget godt her.”

Når jeg tænker tilbage på min samtale med Richard Jones og hans mand og deres glæde over resultatet, så er det svært at finde et modargument.

“Det er meget tilfredsstillende, når vi har gennemført en operation,” tilføjer Mauruzio. “Det er rart at kigge på en penis og vide, at man er grunden til, at den nu kan skabe mere nydelse.”

Mere fra VICE:



Mød Danmarks første transkønnede porno-par



Jeg har aldrig onaneret, og mit liv er fint



De videnskabelige og personlige fordele ved ikke at onanere