Den japanske karryret, der giver dig en kæreste med i købet

Ensomhed er et stort problem i Japan.

En fjerdedel af mænd over 30 er jomfruer. Robotrestauranter, stole, der giver dig et kram, og lej-en-ven programmer eksisterer alle sammen for at lindre Japans omdiskuterede sexunderskud.

Men for unge mænd i Japan med lige store appetit for mad og selskab findes der en simpel løsning, som de ikke engang behøver at forlade deres lejligheder for at nyde. Spøg og skæmt butikken Village Vanguard har lanceret en karryret, der er klar til at komme i mikroovnen og kan opfylde begge behov på én gang. Den hedder Men’s Delusion Curry – Orange Flavor Featuring Mao Harada.

Efter karryretten er kommet i mikrobølgeovnen kan den ensomme karryspiser afspille den vedlagte DVD og se en video af den 27-årige gurabia model Mao Harada, der udgiver sig for at være din kæreste og middagsgæst.

Den er god nok – for dem, der ikke kan holde til den eksistentielle angst, der følger med at spise færdigretter alene, kan den veludrustede gurabia-model spille en af tre roller. Alt efter hvilket kapitel seeren vælger, kan Mao Harada spille “den yngre kæreste”, “den ældre nabopige, der er lidt fræk i det,” eller den noget mere tamme “Haradan tilbereder et hjemmelavet måltid.”

Selvom fusionen af karry og appelsin umiddelbart lyder mærkelig, arbejder Harada faktisk for Ehime Prefecture, som er en af Japans største appelsinproducenter. Men som RocketNews24 påpeger: “Vi er ikke sikre på, hvor godt citrusfrugter passer sammen med den søde og stærke smag af japansk karry, men hvis vi skal være helt ærlige, så er det nok ikke karryrettens smag, der er det primære salgsargument her.”

Men en karryret er den perfekte ret til ensomme mænd. I en nyere undersøgelse af en top 10 over retter, som japanske mænd vil have deres kærester til at lave til dem, var alle retterne relativt bestandige, men det var karryretten, der toppede listen.

Og selvom det er en kendsgerning at mad, især fedtet mad, midlertidligt kan udfylde ensomhedens tomrum, er det langt fra en permanent løsning. Bare spørg de millioner af kinesere, der æder stegt dej på Singles Day, eller de horder af koreanere, der fråder sorte bønner på Black Day.

Så let er det sgu ikke at komme ensomheden til livs.

