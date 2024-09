Den liberiske ø, der er besat af aber

Vores kamerahold rejste til Liberia for at undersøge Monkey Island – et område udelukkende beboet af chimpanser, der tidligere er blevet brugt som forsøgsdyr og siden har overlevet både sygdomme og to borgerkrige. Chimpanserne er blevet brugt af det liberiske Institut for Biomedicinsk Research, også kendt som Vilab II, der har stået for nybrud inden for behandlingen af en lang række lidelser herunder hepatitis.

Laboratoriet blev lukket midt i 00’erne som følge af øget modstand fra aktivister, der protesterede mod brugen af chimpanser i forskningen. I denne dokumentar tager vores kamerahold til øerne for at undersøge, hvad der er tilbage af laboratoriets forsøgsdyr.