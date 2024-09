Den mobile kærlighedsindustri

Smartphones har lavet fundamentalt om på måden moderne romantiske forhold fungerer på. Mobiltelefonen har givet os et hav af muligheder, når det kommer til kærlighed, og åbner i det hele taget for helt nye interaktionsformer, som aldrig havde fungeret i den virkelige verden. Genierne bag dating-apps bruger data og spilteori til at hacke ind i den mørkere side af digital kærlighed, hvor app-afhængighed er gået helt over gevind, og den hule sult efter mere har efterladt brugere i et emotionelt tomrum af uendelige swipes.

I dette afsnit af Love Industries ser Karley Sciortino fra Slutever nærmere på, hvordan apps er blevet en essentiel del af jagten på det næste hook-up, den ægte kærlighed og alt derimellem.