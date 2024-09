Den nepalesiske honning, der får folk til at trippe

Det nepalesiske Gurung-folk er hovedsagelig bosat i små landsbyer i landets vidtstrakte Annapurna-bjerge. Det er en fjerntliggende region, hvor de dyrker en ældgammel tradition for honningjagt, der går ud på at klatre ned af stejle klipper med håndlavede stiger for at hente honningen, der gemmer sig under takkede udhæng.

Om foråret indeholder Gurung-honningen en sjælden substans kaldet grayanotoxin, der er kendt for sine berusende egenskaber. Nogle mener, at det er giftigt og direkte dødeligt, mens andre bruger stoffet som et elskovsmiddel og et potent lægemiddel med hallucinogene effekter.

Videos by VICE

I dette afsnit VICE Specials rejser vi dybt ind i Annapurna-bjergene og tager på honningjagt med landsbyboerne i Gurung.

Læs mere om Gurung-honningjagten i den her feature fra september-udgaven af VICE Magazine.