Den newzealandske steampunker, der vil gøre syntetiske stoffer sikre

Kontrolmyndigheder i hele verden har febrilsk kæmpet for at få kontrol med de mange nye syntetiske stoffer, der forhandles på nettet. Disse stoffer er designet til at simulere rusen af kendte, ulovlige substanser, men de er teknisk set lovlige, fordi deres kemiske sammensætning er ændret en anelse.

Musikeren og aktivisten Matt Bowden har været en af de største fortalere for at få gjort sikre syntetiske rusmidler tilgængelige i New Zealand. Efter at have mistet tætte venner og familiemedlemmer narkotika har Bowden dedikeret sit liv til at udvikle rusmidler, der er mere sikre og samtidig lovlige. Han bruger også sin tid på at designe tøj, skrive, og spille steampunk-rockmusik.

I dette afsnit Hamilton’s Pharmacopeia mødes VICEs Hamilton Morris med Bowden i New Zealand, og sammen tager de til en cannabinoid-fabrik i Kina for at se, hvordan disse syntetiske stoffer bliver fremstillet. Vi lærer mere om New Zealands gråzone for lovlige rusmidler og hører, hvorfor Bowden fortsat vil kæmpe for en fremtid med regulerede rusmidler.