Felix Baumgartner har nogle alternative teorier om flygtningekrisen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Østrig.

Den østrigske basejumper Felix Baumgartner er en mand af mange talenter, hvoraf de fleste involvere at springe ud fra store højder. Ikke desto mindre er han på de sociale medier, hvor han gladeligt tilkendegiver sine nogen gange særprægede holdninger. I 2012 udtalte han for eksempel, at Østrig burde indføre et “moderat diktatur” (hans løsning gik ud på at overgive al kontrol til den private sektor). Nu har Baumgartner igen sat sig til rette foran tastaturet og sendt trykbølger gennem den østrigske del af internettet – denne gang ved at kommentere på Europas flygtningesituation.

25. januar postede Baumgarnter følgende på Facebook:

Et land, hvor man ikke kan tage ud og fiske uden tilladelse, men hvor folk kan krydse vores grænser uden pas, kan kun være styret af IDIOTER.

“IDIOTER” stod fremhævet med rødt. Det var der naturligvis mange, der havde en holdning til, og det var langt fra alle, der var på ekstrematletens side. Som direkte svar til sine haters skrev Baumgartner endnu en Facebook-opdatering, og ja, som du nok havde gættet, var det her højdefetichisten for alvor foldede sig ud:

“I kalder mig en skattesnyder, der har taget skade af iltmangel, og en højreorienteret nazist. Jeg siger, er det ALT hvad I har?”

Derefter indrømmer Baumgartner, at han nu betaler skat i Schweiz og altså ikke Østrig, men han argumenterer samtidig for, at det ikke er “skattesnyd, bare skatteoptimering”. Den logik kunne være god at holde in mente for de førnævnte “folk uden pas”, der jo kunne følge Baumgartners eksempel og fremover påkalde sig retten til at “hjemlandsoptimere” efter behov.

Senere i den lange, usammenhængende Facebook-post erklærer Baumgartner: “Jeg er ikke bange for nogen Shitstorm i verden!” Derudover kritiserer han “ballademagere der bare keder sig fucking meget” og kalder samtidig deres kommentarer “de svages hævn”.

Baumgartner siger, at “Politik og korrekthed er så forskellige som kristendom og islam” og udtaler i forbindelse med overfaldene i Köln nytårsaften, at han er her “for at beskytte kvinders rettigheder.” Sidste sommer postede Baumgartner dog et billede, hvor han brugte sin kærestes ryg som bord.

Men det største guldkorn kommer til sidst. “Hvorfor kræver Bruxelles ikke at USA – der har destabiliseret Europa – hjælper os med den her flygtningebølge af bibelske proportioner?” spørger Baumgartner. “Der er god grund til at tro, at USA gjorde, hvad de gjorde, med vilje.”

“Siden Obama, der har ført flere krige og dræbt flere mennesker end nogen anden amerikansk præsident, fik Nobels fredspris, burde Viktor Orbán også få en,” fortsætter han. Han afslutter sin svada med følgende ord: “Publicering af disse ord, også hvis det kun er uddrag, er kun tilladt med en henvisning til kilden: Facebook / Felix Baumgartner:”

Så her kildehenvisningen: Facebook / Felix Baumgartner

