Den seneste fidus blandt smuglere er at gemme coke i ananas

Når man skal flytte stoffer over grænsen, gælder det om at have fantasien i orden. Her på MUNCHIES er vi ikke ligefrem eksperter i, hvordan man smugler narko tværs over grænsen, men vi har godt nok skrevet om mange forskellige metoder. Der var historien om slikkepinde, der indeholdt crystal meth, en forsendelse med bananer, der gemte på 800 gram kokain, og så var der de spande med marinade fra en fastfoodkæde, som var fyldt med meth (okay, den sidste er ikke helt rigtig).

I sidste uge nåede vi så næste niveau af kreativt smugleri, da store mængder coke blev fundet inde i ananas. Det portugisiske og spanske politi fandt næsten et ton kokain pakket ind i gult voks og proppet ind i hule ananas på vej fra Panama til Europa.

Incautamos 745 kilos de cocaína oculta en… ¡piñas! procedentes de #sudamérica

Hay 9 narcos detenidos.https://t.co/GLSLSF8rQJ pic.twitter.com/uZKNrxv233 — Policía Nacional (@policia) January 17, 2018

Som ABC News kunne fortælle, begyndte politiets efterforskning i april 2016 med fokus på et columbiansk narkokartel. De fandt ikke blot en masse stoffer, men efterforskningen førte også politiet til et narkolaboratorium i Madrid med hydrauliske maskiner og 400.000 euro i kontanter.

I en pressemeddelelse forklarede det spanske og portugisiske politi, at smuglergruppen, der var ledet af to columbianske brødre, “gentagende gange havde indført store mængder kokain ind i Europa”.

Man må i hvert fald give dem, at de var kreative.