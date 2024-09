Tilbage i 1980’erne havde David Leventhal et lille firma, hvor han udlejede sin robot. Robotten, Casanova, optrådte til fester som kombineret skørtejæger og festabe. I dag står Casanova og ruster i den lille by Agua Dulce, der ligger nord for Los Angeles.

Vi drog til party-robottens hvilested for at høre historien om Casanova og genleve de dage, hvor festmaskinen underholdt Hollywoods største stjerner.