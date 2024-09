​Billeder fra den spanske park, der er fyldt med kopier af kendte europæiske monumenter

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Spanien

Fra de hollandske tulipanmarker til de oldgamle templer i Grækenland og videre over ikoniske bygninger i verdensbyer som London og Paris. Det europæiske kontinent gemmer på en helt enestående kulturarv, som du kan opleve i én og samme park i udkanten af Madrid.

For seks år siden besluttede byen Torrejón de Ardoz sig for at bygge en masse kopier af de mest storslåede europæiske monumenter og samle dem alle sammen i en park. Parque Europa er over 233.000 m2 stor, og rummer blandt andet kopier af Paris’ Eiffeltårn, Londons Tower Bridge, Københavns Lille Havfrue og endda et originalt stykke af Berlinmuren.

Parken besøges hovedsagelig af lokale, selvom man også støder på nogle turister, der mente, at Trevi-fontænen i målestoksforholdet 1:2 var værd at ofre en dag i en madrilensk forstad på. Scroll ned for at så nogle af de billeder, vi tog på vores egen udflugt til Parque Europa.

Eiffeltårnet

Hollandske møller

David-statuen i Firenze

Og minsandten om ikke også der er blevet plads til Den Lille Havfrue i parken.

Atomium i Bruxelles

Puerta de Alcalá i Madrid

Brandenburger Tor

Et græsk teater