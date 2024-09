‘Den store bagedyst’ i Storbritannien bliver anklaget for glasur-sexisme

Det er 2016, for pokker. USA står overfor at kunne vælge landets første kvindelige præsident, en halvanden meter høj kvinde har lige scoret firedobbelt guld til OL (godt gået, Simone!), og Will Smiths søn går rundt i kjole, fordi han er pisseligeglad med din stereotype opfattelse af maskulinitet.

My Mood When They Try To Hate pic.twitter.com/VWRgQUSxUT — Jaden Smith (@officialjaden) February 6, 2016

GTFO, kønsnormer.

I dag er de fleste folk på vagt overfor den arbitrære klassifikation af ting som værende “til piger eller “til drenge”. (Men lad os ikke glemme dramaet omkring Bic og deres kuglepenne “til hende“.) Måske var det engang meningen, at kvinder skulle vælge rosé-flasken med sommerfugle på etiketten i stedet for den rustikke bourgogne, men vi lever i fremtiden, og vi vil have ligestilling på alle områder – også når det gælder mad og drikke.

Bare spørg dem, der følger den britiske udgave af ‘Den store bagedyst’ på BBC – The Great British Bake-Off – hvor ekstremt britiske mennesker laver ekstremt britiske ting og får dem bedømt på en ekstremt britisk måde. Der er “fondant fiascos”, dessertsabotage, spiselige småkagekurve og alt muligt andet dybt seriøst bagværk. Men når du smager deres kager – disse sukkerfyldte kunstværker – er det en dronning værdig.

Men alt er ikke, som det skal være, i mel og råcreme-paradiset: Pressebillederne til den nye sæson af programmet er blevet beskyldt for a promovere sexisme via kønsbestemte skåle med glasur.

Harmen bunder i, at deltagerne på billedet har fået tildelt forskellig farvet glasur baseret på deres køn: lyserød til kvinderne og blå til mændene. Hvad fanden foregår der? Er det en dåbsfest?

Og så var fanden ellers løs i laksegade på Twitter. Folk så det som systematisk sexisme, hvor man karakteriserede mænd og kvinder med farvekode, som avisen Metro skrev.

SO excited for Bake Off, NOT excited for their gendered icing promo shots #GreatBritishBakeOff pic.twitter.com/oSbAlkIx2B — Eleanor (@e_muffitt) August 16, 2016

just incase we couldn’t tell the gender of the #GBBO contestants lets give them pink and blue icing #EverydaySexism pic.twitter.com/SNVTXsWmiK — ☆ Queen Jenna (@ohmyponds) August 16, 2016

So disappointed by the gendered icing on #GBBO this year. So unnecessary. We should #LetCakesbeCakes pic.twitter.com/hC3a40VnXE — Els Dr_eger (@elsdraeger) August 17, 2016

Selv et medlem af det britiske parlament gav udtryk for sine bekymringer omkring #Icinggate.

Looking forward to catching #GBBO but I hope the pink icing for girls, blue icing for boys is dropped. https://t.co/L3PiPqPGwQ — Tim Farron (@timfarron) August 16, 2016

Den britiske afdeling af kagemix-producenten Betty Crocker bød også ind med opmuntring til amatørbagere, uanset om de er til blå eller pink glasur, eller hvordan de måtte identificere sig.

It’s baking season and things are starting to hot up! But don’t worry, any coloured icing is fine by us! #GBBO pic.twitter.com/UezYJf8rJu — Betty Crocker UK (@BettyCrockerUK) August 17, 2016

Programmets seere virker altså som en følsom skare. Nadiya Hussain, som vandt sjette sæson, blev kritiseret af Bake Off-fans, efter at et billede såede tvivl om, hvor vidt hun brugte buræg i en kage, hun bagte til Dronning Elizabeth. Jep, man skal vare sig for dette publikum. Og de var selvfølgelig også hurtige til at reagere, da programmet tilsyneladende trak en kulørt glasurstreg mellem deres kvindelige og mandlige deltagere. Og selvom programmet godt kan virke en kende gammeldags og konservativt, så har der faktisk altid været stor diversitet blandt deltagerne. Og måske netop derfor undrer seerne sig over, hvorfor programmets skabere kunne lave så meget kage i den med deres pressebilleder.

As a show that so joyously transcends gender, age, race and sexuality, I’m heartbroken by the pink/blue icing #GBBO publicity shots. @BBC — Jenn Morgans (@JennMorgans) August 16, 2016

Og selvfølgelig findes der andre teorier omkring farvevalget – nemlig at det slet ikke handler om køn, kære læsere. Som Metro skriver, er der flere af de mandlige deltagere, som har lyserøde skjorter på, og omvendt er der kvinder klædt i blåt. Nå ja, og så er der selvfølgelig denne Brexit-teori:

BLUE icing means they voted REMAIN. — Joe Lycett (@joelycett) August 16, 2016

Hvordan skal dette inferno af harme ende? Mon ikke at alt dette i sidste ende er kærkommen opmærksomhed for tv-producenterne, som får smurt endnu et lag PR-glasur på deres kagesucces.