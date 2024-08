Den store podcast-guide til at komme gennem vinteren

Du kender det måske. Du har hørt alt fra Third Ear… to gange, du er opdateret på Serial sæson 1+2+3, du kan ikke S-Town igen, og du føler, du kender alle verdens true crime-podcasts. Men bare rolig. Det gode ved, at der bliver produceret alt for mange podcasts, er, at der er guld at grave frem – især når man dykkere længere ned end til publikumsfavoritterne. Det har vi gjort. De her podcasts handler om alt fra den danske magtelite, og hvorfor McDonalds ændrede opskriften på sine pomfritter, til pornoskuespilleres elendige forhold og Harry Potter som religion – og meget mere. Der burde være nok til resten af vinteren.



The Butterfly Effect

Hvad skete der, da pornoen blev gratis? Det undersøger journalisten Jon Ronson i The Butterfly Effect. Det er et rørende og til tider provokerende indblik i en verden, de fleste forbruger, men de færreste har lyst til at blive konfronteret med. Hør blandt andet, hvor mange hurtige biler stifteren af Pornhub har versus, hvor svært den gennemsnitlige pornoskuespillerinde har ved at oprette en bankkonto. Tro mig, du kommer til at kigge på porno med nye øjne.

Bag om København

Københavns Biblioteker står bag den her fine podcast, der fortæller fascinationshistorier fra det gamle København. Der er ingen anden rød tråd end netop vores hovedstad, så man kan høre om alt fra 1800-tallets store diva Luise Heiberg til ’Den grimme lov’, der fra 1961-64 blev brugt til at slå hårdt ned på homoseksuelle mænd. Mens mange små podcasts lider under dårlig lyd og en udtalt sludder-for-en-sladder-stemning, så er Bag om København lækkert produceret og stramt fortalt. Absolut lytteværdig.

Revisionist History

Den ultimative nice-to-know-podcast. Journalist og forfatter Malcolm Gladwell holder først og fremmest af kuriøse historier. Derfor kan du blandt andet høre afsnit om, hvorfor Malcolm Gladwell græder lettere af countrymusik end andre musikgenrer, hvorfor McDonalds ændrede opskriften på deres ellers perfekte pomfritter tilbage i 1990’erne, og hvordan et venskab mellem to britiske mænd skabte en hungersnød i Indien under 2. Verdenskrig.

Særligt anbefalelsesværdige afsnit:

• Første sæson, afsnit 1: “A Lady Vanishes”

• Første sæson, afsnit 3: “The Big Man Can’t Shoot”

• Anden sæson, afsnit 5: “The Prime Minister and the Prof”

• Tredje sæson, afsnit 7: “Malcolm Gladwell’s 12 Rules for Life”

Ingen elsker Lone Frank

Da journalist og radiovært Lone Franks kæreste døde af kræft i 2014, var der ikke nogen tilbage til at elske Lone Frank. Nu undersøger hun, om man kan leve uden kærlighed. Alle afsnit er ikke ude endnu, men vi har allerede hørt bud fra både en hjerneforsker og en psykoanalytiker.

Hidden Brain

Den amerikanske radiokanal NPR’s program om, hvorfor vi opfører os, som vi gør. De kigger blandt andet på, hvad der sker, når et barn bliver opdraget kønsneutralt, hvorfor vi efter nogle kriser låser os fast i et hvad nu hvis-tankeloop, og vi andre gange ikke gør, og hvorfor #MeToo-bevægelsen opstod 2017 og ikke tidligere.

Særligt anbefalelsesværdige afsnit:

• ”Man up”

• “Why Now?”

• “When Did Marriage Become So Hard?”

You Must Remember This

Kender du programmet Det, vi taler om fra Radio24syv? Det er det, bare meget mere glamourøst. En podcast om hemmelige eller glemte historier fra det gamle Hollywood. Hvad end du har lyst til at høre om Audrey Hepburns venskab med modeskaberen Hubert de Givenchy eller en omfattende kortlægning af kultlederen Charles Mansons Hollywood-forbindelser, så er You Must Remember This leveringsdygtig.

Sagnfolket

Søren Ryge møder Stephen King. Journalisterne Karen Straarup og Sandra Mia Susgaard rejser rundt i Danmark og får genfortalt lokale sagn, gerne af mennesker, der selv har mødt sagnvæsenerne. Hør om De Underjordiske på Bornholm og elverfolket på Stevns. Det er både hyggeligt og uhyggeligt. Absolut egnet til vinterhygge.

Harry Potter and the Sacred Text

Har du et næsten religiøst forhold til Harry Potter? Så er du ikke alene. Værterne Vanessa Zoltan og Casper ter Kuile prøver i den her podcast at læse Harry Potter-bøgerne, som om de rent faktisk var religiøse tekster. Det gør de konkret ved at læse et nyt kapitel i hvert afsnit og diskutere, hvilke moralske lektioner kapitlet indeholder. Det kan lyde fjollet, men for inkarnerede fans vil det være både genkendeligt og forfriskende.

Familiene på Orderud

Tre dræbte og fire dømte – men ingen ved, hvem der skød hvem. Den her podcast går i dybden med en af Norges mest omtalte mordsager: Det tredobbelte drab på Orderud gård i 1999, hvor ægteparret Orderud blev slået ihjel sammen med deres datter, Anne Paust. Deres søn, svigerdatter, svigerdatterens søster og svigerdatterens ekskæreste blev sidenhen dømt for drabene, men det er stadig uvist, hvem der rent faktisk henrettede de tre. NB: Podcasten er på norsk, så hvis man ikke er flydende på vores søstersprog, kan det anbefales at lytte til den i stille omgivelser og med spidse ører.

Magtens Stemmer

Sociologerne Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen har i en årrække kortlagt den danske magtelite. I den her podcast kan man møde de danske magthavere gennem interviews, der er foretaget i forbindelse med forskningsprojektet.

Astropod

To glade amatør-astrologer, Marianne Gellert og Amalie Bendixen, deler i den her podcast ud af deres viden om og tilgang til de forskellige stjernetegn. Udover at du kan blive klogere på astrologi, får du også fornøjelsen af at dumpe lige ned i et lytteværdigt venskab. De to kvinder er simpelthen bare godt og uhøjtideligt selskab.

Djævelen i Karla Strauss

Jule(u)hygge. Et julekalender-radioteater af Jokum Rohde og Anders Lundorph. Skuespillerinden Karla Strauss har solgt sig selv til satan for at opnå succes og berømmelse. Det har naturligvis Doktor Faustus-agtige konsekvenser. Afsnittene er relativt korte, så man kan godt nå at indhente de decemberdage, der allerede er gået.

Slow Burn

Bliv klogere på Trump-æraen gennem nyere amerikansk historie. Foreløbig har holdet fra Slate Magazine været rundt om henholdsvis Watergate i sæson 1 og Bill Clintons sexskandale i sæson 2. Begge gange er det lykkedes at belyse glemte sidehistorier og genoplive fortrængte karakterer fra de to skandaler. Efter endt lytning er det svært ikke at drage paralleller til det nuværende præsidentskab og spørge sig selv, om vejen til Trump monstro er brolagt med andre præsidenters fejltrin.