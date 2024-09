Den tidligere jugoslaviske præsident Tito holdt de mest ekstravagante nytårsfester nogensinde

Tito og hans kone Jovanka (i midten) nytårsaften 1956 på Winter Palace hotel under et officielt besøg i Luxor, Egypten.

Da kommunismen overtog det tidligere SFR Jugoslavien efter Anden Verdenskrig, blev julen afskaffet som religiøs helligdag i det nu sekulære land. Nytårsaften blev derfor højtidens største begivenhed.

Jugoslaviens elskede leder, Josip Broz Tito, blev hyldet for den guerillakrigstaktik, som fordrev de nazistiske tropper. Derudover vandt han Vestens hjerter ved at vende ryggen til den Russiske leder Josef Stalin. Tito gav sit folk lidt flere rettigheder end sine kommunistiske kolleger i Østblokken, men fastholdt et jerngreb om den politiske magt.

Hans indflydelse førte til en sammenslutning af nyligt selvstændige, post-koloniale lande – De alliancefrie landes bevægelse (Non Aligned Movement, NAM). Den blev dannet i 1961 og sikrede Tito støtte fra venstrefløjsmagthaverne, som til gengæld lukkede øjnene for hans ekstravagante livsstil. Mange Hollywoodberømtheder, for eksempel Richard Burton og Elizabeth Taylor, besøgte Beograd til de glamourøse fester, som Tito og hans kone Jovanka var værter for. Andre blev inviteret til festligheder på hans berygtede transatlantiske yacht Galeb.

Nytårsaften 1957, Ljubljana

Tito organiserede nytårsfester for sine venner, sin familie og tætteste allierede, men han deltog også i offentlige nytårsfejringer i byens tætbefolkede gader, så “almindelige borgere” kunne overbringe ham deres nytårshilsner.

VICE har talt med kuratorerne Ana Panic og Radovan Cukic fra Museum of Yugoslav History om Titos gæster, fester og nytårsmenu.

Nytårsaften 1957, Ljubljana. Den højeste mand i baggrunden er Franc Leskošek, som var leder af Kommunistpartiet i Slovenien.

VICE: Hvorfor var fejringen af Nytårsaften så vigtigt og så stor i Jugoslavien?

Ana Panic og Radovan Cukic: Nytårsaften blev udråbt til en national helligdag i 1955, og takket være en blanding af propaganda og tvang i efterkrigsårene overtog fejringen af det nye år næsten fuldstændig juletraditionerne. Det blev en rigtig folkelig højtid. I det kommunistiske Jugoslaviens første år blev selv julemanden droppet, fordi han var en religiøs figur.

Hvor, hvordan og med hvem fejrede Tito nytår?

Hans primære partner var hans kone Jovanka, men han havde også selskab af sine tætteste politiske allierede. Hans utallige familiemedlemmer deltog også i offentlige fejringer indtil få år før hans død.





Egyptians vicepræsident Hussein el-Shafei og hans kone til højre for Tito og Jovanka.

De holdt fester i præsidentboligen i Beograd – eller i de andre jugoslaviske byer, som blev hovedstæder i de nye stater efter den kommunistiske sammenslutnings blodige sammenbrud – men Titos yndlingssted var hans semi-private ø, Brijuni, hvor han tilbragte syv nytårsaftener.

Han var også glad for fejre højtiden på sin yacht Galeb, som regel under sine besøg til de andre lande i De alliancefrie landes bevægelse. Han fejrede nytårsaften 1954 ud for Indiens kyst, 1955 på et hotel i Luxor i Egypten og 1959 i Indonesien.

Når han fejrede nytår i Jugoslavien, deltog han af og til i de offentlige fejringer eller gik tur på gaderne. Nogle gange tilbragte han natten med arbejderne på en fabrik eller med soldater i barakkerne.

Hartini, som var kone til indonesiens første præsident Sukarno, nytårsaften 1959 sammen med besætningsmedlemmer fra yachten Galeb.

Hvem underholdt Tito og hans gæster?

Det var altid de mest populære jugoslaviske stjerner, som blev udvalgt til at optræde til festerne. Og man kunne se, hvem hans favoritter var, ved at sammenligne hvor mange gange, de havde optrådt for ham. Selvom det var præsidentens stab, som planlagde festen og valgte de optrædende, så havde Tito det sidste ord ligesom i alle andre sager. Menuen bestod primært af lokale retter og vine.

Titos og flere af de andre gæsters smokinger og kjoler blev ofte udsmykket med sjovt tilbehør som kasketter, hatte og mexicanske sombreroer. I Bosniens hovedstad Sarajevo gik borgmesteren med en kasket formet som en sporvogn – en hyldest til den offentlige sporvognstransport som blev skænket til byen.

Tak, Ana og Radovan.

1977, Novi Sad

1979, Brijuni



1958, Ljubljana

1964, Brijuni

1973, Milocer

1960, Beograd

1956, Egypten

1963, Zagreb

1955, under et officielt besøg til Indien.

1961, Sarajevo

1952, Beograd

1963, Zagreb

1967, Brijuni

1959, Indonesien

1962, Brijuni

1971, Brijuni

1970, Brijuni