Pornostjernen, der blev forelæser på universitetet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Italien

Ruggero Freddi er 41 år gammel og har en kandidat i matematik. Han underviser i matematisk analyse og klinisk ingeniørvidenskab ved Rom Universitet. For ti år siden var han bedre kendte som Carlo Masi, en homoseksuel pornostjerne med en eksklusiv kontrakt hos COLT Studio Group, der er et fremtrædende amerikansk produktionsselskab, der har lavet homoseksuel porno i over 50 år. Indtil for nylig var det kun bøssepornonørder, der kendte til den del af hans fortid – hans elever på universitetet anede det ikke.

Videos by VICE

Men i oktober 2017 indhentede Freddis fortid ham, da den italienske avis La Verità offentliggjorde et stillbillede fra en af hans film på forsiden. Det satte gang i en landsdækkende debat om, hvorvidt man kan have en fortid i porno og undervise på universitetet – især når det er en af de mest prestigiøse undervisningsinstitutioner.

https://twitter.com/giannielle1/status/923483489273565185

Men reaktionerne var ikke kun negative. Efter afsløringen deltog Freddi i en lang række TV- og radioudsendelser og internationale medier, og hans historie var blandt andet i Vanity Fair og i et af landets største aviser, Il Corriere della Sera. Han var på forsiden af tidsskrifter og i fjernsynet, og det er bemærkelsesværdigt i et land som Italien, hvor homoseksualitet og porno stadig er tabu.



Freddi brugte anledningen og opmærksomheden til at tale om LGBTQ-rettigheder, især retten til at blive gift med den man vil og om italiensk politik og undervisningssystemet. Et af landets mest populære talkshows, Pomeriggio 5, inviterede ham til at være fast gæst, hvor han skal kommentere på aktuelle nyheder og kulturelle begivenheder. Til trods for al opmærksomheden er det hans akademiske liv, der har hans hovedfokus, og efter en kort pause fra undervisningen er han nu tilbage på universitetet.



Jeg ringede til Ruggero Freddi for at finde ud af, hvordan det var pludselig at være midt i en mediestorm, og om hans tid som pornostjerne ændrede hans forhold til eleverne.

VICE: Hej Ruggero. Hvordan var det, da alle fandt ud af det?

Ruggero Freddi: Det var noget værre rod. Fra det ene øjeblik til det andet blev min telefon ved med at ringe konstant. Alle ville have et interview med mig. Det var meget stressende, men jeg prøvede at være flink og svare alle, der kontaktede mig.

Hvordan begyndte det hele?

Mange tror, at det startede med artiklen i La Verità, men det var begyndt på sociale medier et stykke tid før. Nogle elever havde lagt noget op om deres ”muskuløse professor” på en Facebookside, der var relateret til universitetet, og det var altså mig, de mente. Det opslag fik en masse kommentarer, og til sidst var der en, der genkendte mig fra en af de pornofilm, jeg har været med i. Tråden fortsatte, og til sidst blev det samlet op af nogle sladdermedier.

Du er lige kommet tilbage som lærer. Hvordan reagerede dine elever?

Det gik fint. Der var nogle få uforskammede typer, der pegede og stirrede, men jeg ignorerede dem bare. Jeg har fået enorm meget støtte fra mine kollegaer og min chef. De fleste roser mig for at have været positiv omkring det igennem hele processen.

https://twitter.com/Dan5eMacabre/status/815467164064948224

Har du talt med dine elever om det?

Nej, slet ikke. Jeg snakker kun om matematik med mine elever. Men jeg arbejder sammen med universitetet om at lave en konference om LGBTQ-politik for at skabe opmærksomhed om HIV.

Hvordan endte du oprindeligt med at lave porno?

Det var ret tilfældigt. Jeg havde altid været fan af de film COLT lavede. Ikke kun fordi de var pionerer indenfor bøsseporno, men også fordi de har gjort meget for seksuel frigørelse. Deres talentspejdere havde fundet nogle billeder af mig online og tog kontakt til mig. Jeg var smigret og sagde ja til at medvirke i en softcore-film, hvor jeg ikke skulle lave andet end forspil. Jeg var ikke klar til hardcore-porno endnu. Jeg havde lige fået min kandidat, og var ikke sikker på, hvad jeg skulle med mit liv.

Var du nogensinde bange for, at det kunne kompromittere din akademiske karriere?

Nej, egentlig ikke. Jeg tænkte, at hvis jeg vendte tilbage til den akademiske verden, ville mit CV tale for sig selv. Og det var spændende at være med. Jeg har altid været glad for porno og ville gerne arbejde sammen med mennesker og organisationer, der gør en indsats for at ændre samfundets opfattelse af sex. Men det var ikke nemt i starten. Jeg havde nogle moralske overvejelser om at lave hardcore-porno, men da jeg til sidst gjorde det, fandt jeg hurtigt ud af, at det var noget jeg havde lyst til at fortsætte med.

Hvor lang tid varede din pornokarriere?

Omkring seks år – fra jeg var 28 til jeg var 34. Jeg føler stadig, at COLT er som en del af familien. Det vil nok altid være en del af mig.

Hvorfor holdt du op?

Jeg stoppede på et tidspunkt, hvor det rent professionelt gik rigtig godt for mig. Men jeg var ikke helt enig med COLT om alting, og som 34-årig tænkte jeg også, at det var ved at være sidste chance for at starte på en frisk og få en anden karriere. Så det gjorde jeg. I en kort periode forsøgte jeg at blive i underholdningsindustrien, men det fungerede ikke rigtig for mig. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg gerne ville tilbage til den akademiske verden.

Savner du det nogle gange? Arbejdsmiljøet, selve jobbet eller pengene?

Jeg savner helt sikkert pengene, og den opmærksomhed man får, når man er pornostjerne – det er dejligt, at blive hyldet af fans, springe foran i køen på klubberne og den slags. Men det virker som om branchen har ændret sig. Nogle af mine kollegaer, som stadig er i branchen, siger, at standarden er blevet sænket, og de tager sig ikke lige så godt af skuespillerne længere.