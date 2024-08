Den vanvittige historie om pepperoni-besatte måger, der smadrer et hotelværelse

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

For at få livstidskarantæne fra et hotel skal man som oftest være en rockstjerne dopet op på så mange stoffer, at de kan slå en flok voksne elefanter ihjel. Led Zeppelin fik aldrig lov til at komme tilbage til Edgewater Hotel i Seattle efter den der påståede sag med en haj (og noget med, at de havde kastet fem fjernsyn i vandet). Oasis fik ikke lov til at komme tilbage til Columbia Hotel i London, efter medlemmer af deres crew kastede de fleste af møblerne ud af vinduet og ved et uheld smadrede hoteldirektørens Mercedes.

Videos by VICE

Men det eneste, den helt almindelige mand Nick Burchill gjorde for at blive bortvist fra et fint canadisk hotel, var at åbne et vindue og have en kuffert fyldt med pepperoni.

For sytten år siden boede Burchill på Fairmont Empress i Victoria i British Columbia i forbindelse med et forretningsmøde, og han begik den fejl at ville gøre noget sødt for sine venner. Han havde taget en hel kuffert fyldt med pepperoni med fra Nova Scotia, hvor han bor, så han kunne give det til nogle af sine venner i flåden, og selvfølgelig var det den eneste taske, som flyselskabet mistede i en dags tid. Da han endelig fik sit røgede kød tilbage, gjorde han, hvad han kunne for at holde det afkølet, så han åbnede vinduet og håbede, at den friske aprilluft ville holde hans pepperoni frisk. I stedet tiltrak kødet 40 måger, som smadrede værelset så meget, at det fik Robert Plant til at ligne en gæst fra Indre Mission.

Burchill havde taget en lang gåtur, og da han kom tilbage, blev han budt velkommen af en hel flok måger, som havde spist næsten alt kødet. “Hvis ikke du allerede ved det, så gør pepperoni nogle frygtelige ting ved en måges fordøjelsessystem,” skrev han på Facebook. “Som man måske kunne forvente, var hele hotelværelset smurt ind i mågeklatter. Det var den dag, at jeg lærte, at måger også savler. Især når de spiser pepperoni.”

Fuglene blev forskrækkede, da han trådte ind af døren, så de flyvende skraldespande begyndte at flyve rundt i lokalet, og forsøgte at komme igennem de vinduer, der stadig var lukkede. “Resultatet var en tornado af mågelort, fjer, pepperonistykker og temmelig store fugle, der høvlede rundt i rummet,” skrev han. “Lamperne faldt ned. Gardinerne blev flænset. Morgenmadsbakken var nok det klammeste.” (Hvis facebookopslag kan belønnes med Pulitzer-prisen, bliver det her den første vinder).

Burchill fik de fleste af fuglene ud af værelset, men han blev nødt til at kaste sin sko efter en af dem og holde en af de andre fast med et håndklæde. Både sko og håndklæde (med måge) røg ud af vinduet, og han blev nødt til at gå ned på gaden, forbi “en stor gruppe turister”, for at hente dem igen. Han var nu forsinket til et møde, og i sin iver for at blive klar (og tørre sin sko) endte en hårtørrer i en håndvask så han fik kortsluttet elektriciteten på værelset. Han var nødt til at ringe til rengøringspersonalet for at få hjælp til oprydningen. “Jeg kan stadig huske kvindens ansigtsudtryk, da hun åbnede døren,” sagde han. “Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige til hende, så jeg sagde bare ‘undskyld’ og tog afsted.”

Da Burchill vendte tilbage var hans egendele blevet placeret i et andet og mindre værelse, og hans chef blev senere informeret om, at han, på grund af mågernes skader, havde fået livstidskarantæne fra hotellet. Det respekterede han, indtil han for nylig var tilbage i British Columbia. Han skrev et brev til hotellet, hvor han spurgte, om han måske kunne få lov til at vende tilbage en dag. Det gik hotellet med til, og sagde, at de ansatte så frem til at byde ham velkommen.

“Her på Fairmont Empress har vi moret os lige så meget som alle andre over brevet fra hr. Burchill. Hele rækken af uheldige hændelser ligger så langt tilbage i tiden, så vi synes ikke længere, vi vil fastholde Burchills karantæne,” sagde en talsmand for hotellet til The Independent. “Vi ser frem til at byde hr. Burchill velkommen på Fairmont Empress igen i fremtiden, og det vil glæde ham at vide, at efter den omfattende restaurering, som hotellet gennemgik i 2017, har alle værelser air condition, så han kan holde sin pepperoni kold.”

Selvom det kan virke noget dristigt, tog Burchill et halvt kilo pepperoni med til de ansatte “som en forsoningsgave”. Forhåbentlig holdt de det langt væk fra vinduerne.