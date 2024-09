Regndråbe-kagen er en vild og vandet dessert

Det ser altså mærkeligt ud det her stykke… ja, hvad er det egentlig? Kage? En vandmand?

Kokken Darren Wong fra New York skaber det ud af intet andet end vand og agar-agar. Sidstnævnte er en japansk gelatineerstatning lavet på tang, som får væsker til at stivne. Ved siden af serverer han ristet sojabønnepulver og en sirup lavet på rørsukker. Wong kalder det spiselige kunstværk: Raindrop cake.

Desserten er egentlig en japansk ret, mizu shingen mochi, der langsomt er ved at blive mere kendt og for nylig blev præsenteret på madmarkedet Smorgasburg i New York.

Sagen er den, at det faktisk ikke er så svært at lave. Når man har fundet det rette forhold mellem vand og agar-agar pulver og har den rette form, er det relativt let. Men retten ser altså ikke kun skrøbelig ud – den er skrøbelig. På mellem 30 og 60 minutter ved stuetemperatur begynder den at opløse sig. Herunder kan du se en video, der viser, hvordan man tilbereder desserten.