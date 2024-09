Den nemmeste og vildeste måde at lave bøf og bagekartofler

Når man omtaler nogen som “kød-og-kartofler-typen“, er det normalt en hentydning til, at personen ikke er den mest eventyrlystne gourmand og ikke ligefrem kaster sig ud i progressive, kulinariske projekter. Giv dem en luns kød og en bunke stivelse og så er de godt tilfredse.

Men det er ikke helt fair overfor det glorværdige sammentræf, der opstår mellem en mør bøf og en luftig omgang kartofler med smør. Prætentiøst er det ikke, men det smager fandme godt.

Kokken Matty Matheson fra Toronto har virkelig styr på de kulinariske klassikere, fra citron-marengs tærte til lasagne. Han tager det traditionelle, perfektionerer det, og gør det endnu bedre – for eksempel ved at putte knuste osterejer oven på en cremet omgang mac and cheese, eller tilføje et mascarponefyldt cheesecake-lag til en allerede forførende skarp fransk citrontærte. Den slags er Mattys signatur.

Så kød og kartofler får den samme behandling. Kartoflerne bliver dobbeltbagt og fyldt med bacon, pancetta, broccoli, ost, forårsløg og selvfølgelig den uundværlige treenighed: salt, peber og smør. Bøffen bliver stegt til saftig perfektion i en guddommelig hvidløgs/timian-smør.

Selvfølgelig er det bare kød og kartofler, men det er tilberedt på den helt rigtige måde. Nogle gange kan det absolut være et kompliment at være “kød-og-kartofler-typen”.