Dickpics med samtykke er en voksende trend på nettet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Ashley* på 24 er hyppig bruger af forskellige subreddits og Twitterkonti med navne som “jacking” og “CocksDaily,” som har en ting til fælles: De er dedikeret til at tilfredsstille folks hunger efter at se billeder af pikke.

“Mere eller mindre 90 procent af det, jeg ser på, når jeg onanerer, er dickpics,” siger hun til Broadly. “Jeg kan ikke lide porno, for så skal jeg se mændenes åndssvage ansigter, hvorimod jeg med et dickpic kan forestille mig lige, hvad jeg vil eller endda finde et dickpic, der ligner min kærestes.”

Kate, 24, foretrækker en subreddit, hvis navn står for “ladyboners gone wild.” “Nogle gange bliver jeg nostalgisk over pikke fra fortiden med dickpics, som minder mig om gode oplevelser, jeg har haft med pikke,” siger hun. “Det er sjovt at se de mange forskellige størrelser af penisser, der findes derude. Det er sådan, ‘Wow, det er en interessant udseende forhud!’ eller ‘Nå, sådan en pung har jeg da aldrig set før!’ eller ‘Gad vide, hvordan sådan en krum en mon føles!”

Med onlinedatingens fremkomst er Snapchat og andre digitale fotodelingsmedier blevet samlingssted for uopfordrede dickpics. Fænomenet har inspireret guide-artikler og kvinder, der giver de mænd tørt på, som sender uopfordrede billeder. De har skabt en ny forståelse af, hvordan sexchikane foregår i den digitale alder. Den generelle konsensus er, at det at sende et uopfordret dick pic i bedste fald er vulgært og i værste fald seksuelt krænkende – Ryan Reynolds har endda sagt, at han “ikke kan komme tanker om noget mere truende at sende til en kvinde end et billede af en penis.”

Et dickpic er selvfølgelig ikke i sig selv hverken ubehageligt eller truende: Som med enhver seksuel interaktion handler det om samtykke, sig seksualunderviser og terapeut Aida Manduley. “Uopfordrede dickpics er lidt ligesom catcalling – en måde at udøve magt og udtrykke berettiget seksuel interesse, hvorved man reducerer modtageren til et objekt, fokuserer på senderens eget ego og overlegenhed, får oprejsning eller en reaktion fra et andet menneske, straffer nogen på grund af deres seksualitet (især hvis mændene sender dem til lesbiske), forherliger ekshibitionisme eller endda prøver at tvinge modtageren til også at sende et nøgenbillede,” forklarede hun.

Superdude4agze er moderator på subreddit-tråden /r/penis. Han ser forummet som et sundt alternativ til dickpics uden samtykke – men han tror ikke, det vil erstatte dem. Og han har formentlig ret ifølge Manduley: For dem, der sender uopfordrede dickpics, er manglen på samtykke nemlig en del af appellen. “Online forummer til at dele dickpics med tilladelse vil kun gøre en forskel for de folk, som går op i samtykke i forbindelse med de her billeder i første omgang,” siger hun.

Selvom online-forummer for dickpics nok ikke sætter en stopper for visse mænds hang til at sende billeder af deres kønsdele til kvinder uden tilladelse eller advarsel, så kan de være en sund ventil for dem, der vil udforske deres ekshibitionistiske side. “Jeg har aldrig haft lyst til at sende et uopfordret billede af mig selv nøgen, og jeg har altid postet mine nøgenbilleder på sider som Tumblr,” sagde Robbie på 34, som poster dick pics på flere forskellige sider. “Det er langt sjovere, hvis folk opfordrer dig og liker dine billeder.”

For folk som Robbie kan dickpic-forummer være sexpositive, kropspositive miljøer og en anden fordel, som Manduley nævner, er at at de “hjælper til at normalisere en masse forskellige kønsdele.”

I populærkulturen bliver dickpics ofte behandlet med en overdrevet bornerthed – i en episode af Girls deler Hannah og vennerne for eksempel håndligt et eksplicit billede fra hendes bolleven rundt imellem sig, og i en viral video, hvor kvinder reagerer på dickpics, beskriver de nedsættende billederne, de får, med sætninger som “kæmpe, monsteragtig elefantpik” og “mere boller end pik.”

Den slags reaktioner står i modsætning til den begejstring, som mange kvinder oplever ved at interagere visuelt med penisser på deres egne betingelser. “Størstedelen af responsen er varm og inviterende,” siger Superdude4agze. “Jeg vil sige, at 98 procent af kommentarerne handler om, hvor flot personens vedhæng er, og hvad kommentatoren gerne vil gøre ved den.”

Ben* på 21 får “bekræftelse og ophidselse” fra de Reddit- og Tumblr brugere, som overøser hans kønsdele med ros. Robert* på 31 elsker kommentarer som “din frække, sexede, flotte, narrepik” eller “hvad jeg ikke ville give for at du kyssede mine øreflipper, mens dine hænder leger med mine bryster.”

Det appellerer også til brugerne, at siderne ikke udelukkende indeholder idealiserede penisstørrelser. “Jeg kan godt lide, at det ikke er fancy, kunstige pornopikke, som ikke er realistiske,” siger Ashley. “Nogle af der her fyre er meget uperfekte og menneskelige, og det elsker jeg. Lige fra modermærker til ølmaver så afspejler de mændene, som jeg går i seng med, så det er nemmere for mig at relatere til.”

Når dickpics bliver efterspurgt, kan de hjælpe kvinder med at udforske en side af deres seksualitet, som ellers ikke bliver anerkendt på grund af en udbredt forestilling om, at de er mindre seksuelle væsener end mænd, især hvad angår visuel stimulans. Når alle parter nyder billederne ligeligt, så kan det være en meget positiv oplevelse at dele dickpics. “Det føles som en tilbagekrævning af noget eller endda feministisk at se på dickpics, når jeg selv har lyst til det, fordi det er et aktivt valg i modsætning til, når et uopfordret dickpic bare bliver sendt til mig,” siger Kate. “Pikke er fantastiske, når jeg har givet mit samtykke til at interagere med dem.”

Ashley tror, der er flere kvinder, der sætter pris på dickpics, end vi tror, men mange har det enten mærkeligt over at kunne lide dem eller har dårlige erfaringer med dem. “Jeg håber ikke kvinderne skammer sig over at erkende, hvad de kan lide,” siger hun. Måske beviser vores delte reaktioner på dickpics, at vores seksuelle lyster afhænger af konteksten og – vigtigst af alt – samtykke. Måske er dickpics, ligesom uforpligtende sex, bare endnu en ting, som kvinder ville nyde mere, hvis ikke det var for de få creepy gutter, der ødelægger det for dem.

“Hvis samfundet var skruet sammen på en måde, så kvinders rettigheder og lyster blev respekteret mere, og hvis vi kunne diskutere seksualitet mere afslappet, så ville det være nemmere for kvinder at udtrykke, hvad de godt kan lide,” siger Manduley, “hvad enten det er dickpics, bondage, eller et tryk på næsen under sex.”

*Navne er blevet ændret.