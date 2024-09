Fernet Branca-milkshake er den mest læskende sommerdrik

Da kloden bliver varmere og varmere hvert eneste år, er det måske på tide, at vi genovervejer måden, vi opfatter blendede drinks på.

Det er en lidet kendt sandhed, at så godt som alle drinks smager bedre, hvis de kommer i form af en slushice. Og dette gælder især den mynteagtige, mælkefyldte cocktail, der går under navnet Grasshopper. Særligt når Jeffrey Morgenthaler—ja lige netop, den selvsamme Jeffrey Morgenthaler, der stod bag fænomenet kendt som tønde-lagrede cocktails—tilføjer en smule Fernet Branca og giver drinken en tur i blenderen.

Blendede drinks gennemgik på et tidspunkt en vammel og tømmermændsforårsagende mørk fase. Men du kan tage vores ord for, at de er på vej tilbage. Den lysegrønne cocktail—med en generøs skefuld kold vaniljeis—har taget Portland, i delstaten Oregon, med storm, siden Morgenthaler introducerede den på Pépé Le Moko i 2014.

Vi fik en snak med bartenderen—der af nogle omtales som “kongen” på grund af hans engangement og bidrag til branchen— for at få hele historien om, hvordan han snublede over den mirakuløse drik. Og for at høre om de andre frosne drinks han arbejder på for tiden. : blendet Negroni.

Hvad mener du, som en der har stået bag baren hele livet, om blendede drinks? Jeg nyder dem, og de har altid været populære. Selvom folk for et par år siden begyndte at afskrive den slags drinks, har de altid været populære—for det meste fordi de er sjove, hvilket er selve formålet med blendede drinks. Grundlæggende findes der ikke rigtig andre årsager til at de eksisterer, udover at de er sjove. De er super gode når vejret er varmt.

Hvorfor røg de blendede drinks i unåde? Jeg tror, at de gennemgik en mørk tid, hvor de blev serveret direkte fra slush-ice maskiner og lavet med sour mix og den slags. Jeg tror også, at det er en af grundende til, at folk afskrev dem. Men den tid er forbi—man kan faktisk godt få begge dele. Man kan sagtens lave en udsøgt drink, der er blendet. Det ene udelukker ikke det andet.

Hvordan opdagede du Grashopper’en? Jeg har altid haft den på radaren, da jeg har brugt årevis på at studere den slags. Jeg tror, at min interesse viste sig, da jeg hørte om måden, man serverer den på i Wisconsin. Traditionelt set er det ikke meningen, at en Grasshopper skal blendes. Den skal rystes og serveres. Da jeg lærte om Wisconsin-varianten, der blendes med is, besluttede jeg mig for at give den en ekstra chance.

Vi tilføjede en smule Fernet Branca for at give myntens dybde et ekstra nyk opad, og det var så det.

Indenfor på Pépé Le Moko.

Du har sådan set bragt den cocktail tilbage fra de døde og måske endda forbedret den. Hvordan føles det? Det føles ret godt. Cocktailen har eksisteret siden 40’erne eller 50’erne, og jeg vidste bare, at vi havde fat i noget, da jeg smagte på den. Jeg er glad for, at folk har taget godt imod den, men det var egentlig ikke derfor, at jeg begyndte at servere den. Vi serverer den—og de andre cocktails vi har på kortet—fordi det er den slags drinks jeg selv nyder at drikke.

Du kan ikke bare lave en drink, hælde den i en blender og blande den med is. Og særligt ikke med en Negroni.

Har du eksperimenteret med andre former for blendede drinks? Ja! Sidste sommer begyndte min kæreste og jeg at lave blendede Negroni’er. De er fantastiske om sommeren, når det er virkelig varmt, og man kommer hjem og er nødt til at tænde for klimaanlægget for at køle ned. Den slags aftener starter vi med en frossen Negroni, og det er fucking lækkert.

Er det lige så let som det lyder, at forvandle en cocktail til slushice? Du kan ikke bare lave en drink, hælde den i en blender og blande den med is. Og særligt ikke med en Negroni. Sådan fungerer det ikke—man er nødt til at justere opskriften. Det vi gjorde med Negronien var, at vi tilføjede saften fra en hel appelsin og en smule sukkersirup for lige at give den lidt mere fylde. Hvis blendede drinks ikke er lidt søde, ender de med ikke rigtigt at smage af noget. Da jeg tilføjede appelsin og sirup, var den pludselig en frodig og vidunderlig drink. Næsten som en tropisk og bitter appelsin technobajer, hvis du forstår?

Tror du at is-blendede drinks kan gøre comeback og blive lige så stort som den tøndelagrede cocktail trend, du stod i spidsen for tilbage i 2010? Sandsynligvis. Det er i hvert fald helt sikkert sjovere. Vi er en lille bar, og vi laver dusinvis af Grashoppers hver eneste aften. Den er ekstremt populær. Jeg tror bare, at drinken skal bruge en smule momentum, og at flere folk skal tage den til sig.

Det kommer helt sikkert til at ske.

Tak fordi du tog dig tid til at tale med mig.