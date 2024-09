Denne kaffebar vil sælge dig blowjobs sammen med din macchiato

Kunne du finde på at betale 415 kroner for en kop kaffe?

Hvad så hvis du fik et blowjob med i prisen?

Bradley Charvet fra Geneve er overbevist om, at han kan få masser af mænd til at betale lige præcis det beløb for deres morgenkaffe. Det er derfor hans firma, Facegirl, har ladet sig inspirere af thaierne, og nu planlægger at åbne byens første fellatio-café.

Charvet udtalte til Le Matin, at han har arbejdet på at åbne caféen i flere måneder nu. Kunderne kan bestille ydelsen for 60 schweizer franc – og yderligere fem franc for en latte macchiato. Ifølge Charvet vil mændene få udleveret en iPad, hvorfra de kan vælge mellem et udvalg af kvinder, der står klar til at give dem oralsex, mens de drikker dagens første kop kaffe. Som man siger: Ind den ene vej og ud den anden. (Undskyld.)

“Det hele er overstået på fem-ti minutter,” forklarer Charvet.

Selvom Geneve hovedageligt bebos af protestanter, var John Calvin – grundlæggeren af calvinismen – meget aktiv i byen. Prostitution er lovligt, men voldsomt lovreguleret. Hvis caféen overholder alle lovlige krav, når den åbner dørene, vil den derfor være fuldt ud lovlig. I Schweiz er det et krav, at alle sexarbejdere har gyldige arbejdstilladelser: etablissementer med mere en to prostituerede ansat skal ydermere registreres som massageklinikker.

Det bør ikke komme som den helt store overraskelse, at anti-prostitutions grupperinger allerede nu har ytret deres utilfredshed med idéen om den kommende blowjob-café. Grégoire Théry fra Mouvement du Nid, en fransk anti-prostitutions organisation, udtalte til L’Express, at caféen i realiteten ville gøre det lovligt at drive rufferi og kun være til fordel for bagmændene.

Ifølge The Local bliver planerne for caféen lige nu undersøgt af Geneves Afdeling for Sikkerhed og Økonomi. Og hvis alt går godt, håber Facegirl på, at man kan åbne den nye café i slutningen af året.

Det lader til at sætningen “un petit café”, vil få en helt ny betydning i Geneve fremover.