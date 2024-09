Denne kok fik 40 madskribenter til at spise McDonald’s

Tidligere på måneden inviterede kokken Neal Fraser 40 af Los Angeles’ mest indflydelsesrige madskribenter og bloggere, til at nyde en fem-retters menu bestående af “eksperimenterende” og “friske” ingredienser.

Invitationerne nævnte ikke noget om, hvor maden kom fra, og der var heller ingen antydning af, at der var noget uldent ved menuen. Alt der stod var: “Kun denne aften. En kulinarisk opdagelsesrejse med Neal Fraser.”

Fraser, der er køkkenchef på den kritikerroste LA-restaurant Redbird, laver normalt retter som wagyu tatar og braiseret gedde gemelli, og Jonathan Gold, madanmelder på Los Angeles Times, har tidligere blevet beskrevet Frasers mad som “guddommelig”. Altså, et niveau eller to over McMuffins og McNuggets.

Men ingredienserne Fraser brugte til retterne – fra kølig avocadosuppe og grøn salat til stærkt krydrede meatballs og kylling pakket ind i bacon – stammede alle fra McDonald’s. Selv kaffen og blåbærdesserten kom fra den gyldne måge.

