Denne mand har revolutioneret måden du skal koge ris på

I størstedelen af verden er ris den suverænt vigtigste kilde til næring. Ris udgør så vigtig en bestanddel af de fleste menneskers kost, at man mange steder anser kornsorten for at være en nærmest guddommelig råvare. Uanset om man taler om Japans Inari Ōkami, Igorot-folkets brug af risbeskyttende Bulul-statuetter, eller om ris-gudinden Dewi Sri der tilbedes på Java og Bali, så er ris for rigtig mange mennesker mere end bare en råvare – den er livet selv.

På trods af dette ved rigtig mange vesterlændinge stadig ikke, hvordan man koger en god portion ris, uden også at brænde risene på eller i værste fald ødelægge gryden.

Vi har alle fået at vide, at hemmeligheden bag velsmagende ris er, at man for hver del ris bruger to dele vand. Derfor er det også ærgerligt, når selvsamme påstand ikke holder vand. Det mener Dan Souza i hvert fald. Souza er redaktør på bogen Cook’s Illustrated, der udgives af America’s Test Kitchen. Souza satte sig for at finde den perfekte balance mellem mængden af vand og mængden af ris, når de skal koges.

Souza startede med et eksperiment: Han tog 2,5 dl ris og 2,5 dl vand og puttede det i en tæt forseglet pose. Derefter puttede han den lufttætte pose i kogende vand. Han fandt ud af, at uagtet typen af ris han brugte, så skulle der bruges nøjagtigt 2,5 dl vand til at koge risene. En betydelig mindre mængde end de 5 dl, der normalt anbefales.

Men hvordan kan det være? Hvorfor fungerer det forhold mellem ris og vand – én-til-én – så ikke i det virkelige liv?

Det er et spørgsmål om fordampning. Når man laver ris derhjemme, og det ikke er forseglet i en pose, så er man nødt til at hælde mere vand ved for at sikre fordampningen – men præcis hvor meget vand afhænger af den ustadige fordampning.

Det hele bliver endnu mere kompliceret, hvis man prøver at koge mere end 2,5 dl ris. Det skyldes ifølge Souza, at det bliver sværere at forudsige, om vandt fordamper eller ej, i takt med at mængden af vand stiger. Grydens størrelse, og hvor tæt låget slutter til, kan også være med til at ødelægge dine ris.

Souzas løsning er at begrænse fordampningen. Et tætsluttende låg er essentielt. Og så kan man finde ud af præcis hvor meget vand, der skal bruges i gryden, og hvordan luftfugtigheden i ens køkken spiller ind, ved at prøve sig frem. Souza forklarede til Business Insider, “at fordampningen ikke er konstant. Den varierer alt efter hvem, der laver maden, og hvor man laver maden. Bruger man en gryde med et låg, der ikke rigtig passer, så vil der automatisk være mere fordampning. Slutter låget derimod virkelig tæt, så bliver fordampningen mindre.”

Så hvis du finder ud af, hvordan du håndterer fordampningsprocessen, så bør du kunne koge ris som en japansk bedstemor – eller som en af verdens mange risguder.