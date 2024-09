Den her muskuløse ‘bjørn’ elsker at være nøgen, når han laver mad

Internetsensationen Adrian De Berardinis er hastigt på vej mod stjernerne. I sine virale videoer på YouTube tilbereder The Bear-Naked Chef, som han også er kendt, simple italienske retter iført intet andet end et minimalt forklæde. Adrian dukkede for nyligt på på Milkshake Festival i Amsterdam hvor han—nøgen selvfølgelig—tilberedte en anti-tømmermænds brunch og serverede den til omkring 50 bøsser og lesbiske.

Efter brunchen tilbragte jeg en halvtimes tid sammen med behårede og muskuløse Adrian. Vi talte om hans seksuelle forhold til mad, om hvordan bears i homomiljøet holder sig i form, og om udfordringerne ved at lave velsmagende mad foran masser af mennesker, når man ikke har tøj på.

Videos by VICE

Alle billeder af Lars Delleman.

MUNCHIES: Hej Adrian, hvordan endte du som nøgenkok?

Adrian De Berardinis: Jeg gjorde det i årevis i køkkenet derhjemme sammen med min eks. I weekenderne lavede vi morgenmad sammen, mens vi var nøgne, og det blev jeg så ved med at gøre, efter at vi slog op. Det er meget seksuelt: man er nøgne sammen i køkkenet, man laver mad, man kysser og kærtegner hinanden. Det har udviklet sig til at være lidt af en fetich for mig.

Hvor kommer den fetich fra?

Mad var meget vigtigt i min familie, da jeg voksede op. Vi ejede en kæde af restauranter, og jeg lærte at lave mad, da jeg var ung. Jeg har mad i blodet. Men mit første erotiske minde, der involverer mad, er en scene fra filmen 9 1/2 uger med Kim Basinger og Mickey Rourke. Jeg kan huske, at jeg sneg mig ind i stuen for at gense den scene igen og igen på VHS. Jeg tror, jeg var 7 eller 8 år gammel. Det pirrede mig virkelig.

Hvad var det der pirrede dig?

Måden filmen præsenterede maden i en seksuel kontekst—måden de madede hinanden på køkkengulvet, og hvor erotisk det var. Det havde jeg aldrig set før.



Nu er du så den nøgne vært på dit eget madprogram. Var det planlagt?

Til at starte med ville jeg bare lave mad i bar mave, eller på anden vis antyde nøgenhed. Men jeg endte i et miniature forklæde. Jeg tror ikke folk har lyst til at se mit udstyr svinge rundt, mens jeg laver mad.

Gør det dig til en bedre kok, at du er nøgen?

Absolut! Når man er nøgen og laver mad, er man tvunget til at tage sig god tid med alting. Jeg er nødt til at arbejde uden om varmen, jeg må ikke skynde mig alt for meget, og jeg er nødt til at være mere fokuseret.

Tænker du på, om folk kan finde på at tage din madlavning mindre seriøst? Folk kan nærmest se bumserne på din numse, hvis de afspiller dine videoer i HD?

Slet ikke. Jeg er stolt af kvaliteten af mit program, og det er en måde hvorpå, jeg kan vise min kærlighed til maden. Mit cateringfirma er også blomstret. I sidste ende er det hele ret så smagfuldt, og mængden af food porn skaber en god balance mellem tingene. Men jeg indrømmer da, at der er en gråzone, og at folk ofte er forvirrede: Er det Adrian, der skal lave maden, fordi han laver lækker mad, eller fordi jeg har lyst til at se ham nøgen?

Så det virker altså. Har du tænkt dig også at overføre nøgenkonceptet til dit cateringfirma? Der er kunder, der har bedt mig om at komme hjem til dem og lave mad uden tøj på, men jeg foretrækker at holde det adskilt. Folk, der efterspørger mit nøgne jeg, har som regel en eller anden fetich. Jeg får for det meste flabede kommentarer på de sociale medier, men jeg har også fået meget ligefremme henvendelser fra folk, der er tror jeg laver porno eller sådan noget. Jeg er ikke en escort! Jeg er kok.

Er du stødt på folk, der ikke sætter pris på, at din aubergine er i nærheden af maden?

Jeg får hadefulde mails og kommentarer på YouTube som ‘Det her er for ulækkert’ eller ‘Hvad fanden laver du? Det her er ikke særligt hygiejnisk.’ Men det tager jeg ikke så tungt. Det, jeg laver, er ikke for alle, men det er heller ikke min opgave at stille alle mennesker tilfredse.

Du er meget åben omkring din seksualitet. Hvem er dit publikum?

[At jeg er bøsse], kan man se ud fra min hjemmesides besøgende: 90 procent er bøsser, resten er kvinder. Men det giver god mening: Det er et LGBT-program. Jeg mener, at vores miljø bør være mere synligt, og at vi har brug for flere kanaler, hvor vi kan blive hørt.

Du er ikke bange for at blive puttet i en kasse? Som ‘Hey, der er ham den nøgne bjørn, der er tosset med at lave mad’?

Sådan definerer jeg jo også mig selv. Jeg tænker på mig selv som værende en bjørn. Bjørne går ikke alt for meget op i, hvor mange kalorier de spiser.

Det er en anden ting jeg har tænkt på. Hvad spiser bjørne?

Alt. Men der er forskellige kategorier af bjørne. Jeg er ikke en typisk bjørn: Jeg er ikke stor og fed, men en smule mindre og knap så flæsket—en muskelbjørn.

Hvordan holder en bjørn sig i bjørnekategorien? Er man ikke bange for at tabe sig?

Haha, jo. Bjørne gør det modsatte af, hvad der er populært. De går ikke på slankekur og er glade for deres udseende. Maden, jeg laver, er ikke speciel sund. Jeg laver de retter, min familie plejede at lave. Det minder mig om min barndom.

Fortæl mig lige: hvad er det mest sexede, man kan tilberede?

Jeg synes, at fisk og skaldyr er meget pirrende. Det er let, men smager af meget. Jeg tænker på hummer og andre skaldyr som muslinger, østers, kammuslinger og den slags. Jeg elsker at lave hummer-gnocchi.

Hvad er så ophidsende ved det?

Gnocchiens konsistens er al dente, fast på indersiden og blød udenpå. Den følelse man får, når det kommer i berøring med munden og tungen, i samspil med smagen af hummer og nogle tomater… og særligt hvis man tilføjer lidt smør…