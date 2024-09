Denne øl udvikler sig ved hjælp af kunstig intelligens

Forestil dig en verden, hvor man kan købe en øl, der er brygget af en kunstig intelligens, serveret af en robot-bartender, og som man nyder i selskab med et par robot-venner. Det lyder som science-fiction, men det stigende antal af alkoholiserede robotter er ved at gøre det scenarie muligt.

London virksomheden IntelligentX har skabt en øl, der ved hjælp af en “kompleks maskinel læringsalgoritme” tilpasser og forbedrer den oprindelige opskrift baseret på forbrugerrespons.

Med hvad de kalder for “verdens første øl brygget ved hjælp af kunstig intelligens,” håber IntelligentX at skabe produkter, der konstant udvikler sig ved at bringe deres kunder sammen med professionelle bryggere via deres “Automated Brewing Intelligence” (eller mere mundret: ABI)-algoritme.

IntelligentX tilbyder lige nu fire produkter: En klassisk britisk gylden ale, en bitter med et strejf af grapefrugt, en amerikansk pale ale og en Marmite-øl. Ved at indsamle feedback på deres øl, kan ABI tilpasse hver af opskrifterne på baggrund af forbrugernes tilbagemeldinger og deres egne brygmestres intuition, som de hævder er blevet programmeret ind i ABI’s algoritme.

Det er stadig usikkert, præcis hvordan man kvantificerer og for den sags skyld koder menneskelig intuition, men en ting er sikkert, hvis IntelligentX app’en bliver en succes, så er det slut med at drikke to ens øl i rap. “Så snart vores øl er ude i verden, så kan ABI føre en samtale med de af vores kunder, der giver feedback og dermed udvikles øllet,” udtaler IntelligentX i en pressemeddelelse. “Vi kan brygge øl, der passer til din smag, og vi kan gøre det hurtigere end nogen andre. Det betyder, at vi får mere data, og at du får bedre og friskere øl.”

Sådanne “samtaler” foregår via en messenger-agtig app, som kunderne installerer på deres smartphones. På den måde kan dataene indsamles i realtid. Men betyder det, at menneskelige bryggere i fremtiden bare vil være instrumenter, der dirigeres rundt i bryggerier af en kunstig intelligens? Nej, siger IntelligentX.

“I modsætning til de fleste, så tror vi ikke, at kunstig intelligens vil frarøve vores alle sammens levebrød,” udtalte virksomhedens grundlægger til Huffington Post. “Vi tror, at kunstig intelligens i fremtiden vil kunne forstærke vi menneskers evner. I dette tilfælde bruger vi kunstig intelligens til at give vores bryggere overmenneskelige evner, der gør dem i stand til at afprøve og modtage feedback på vores øl hurtigere end nogensinde før. Det betyder, at vi kan tilpasse os vores kunders foranderlige smagspræferencer hurtigere end traditionelle bryggere.”

Men hvad nu hvis maskinerne bliver selvbevidste? Vil de så være ølsnobber, eller vil de på egen hånd snige mere humle ind i algoritmen? Disse spørgsmål synes måske en anelse kyniske, men vi kan meget vel blive nødt til at besvare dem i en ikke så fjern fremtid domineret af alko-botter.