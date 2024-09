Derfor egner vegansk mad sig bedst hvis du vil tiltrække rumvæsner

Mad kan bringe os sammen på tværs af landegrænser, etnicitet og religion – og planetære tilhørsforhold.

For at markere dette års udgave af UFO-konferencen CONTACT in the Desert i Juni og at CIA har givet offentligheden lov til at få et lille kig i de famøse X-Files, har vi talt med Laura Magdalene Eisenhower. Hun er medicinsk astrolog, global alkymist, kosmisk mytolog og den tidligere amerikanske præsident Dwight D. Eisenhowers oldebarn. Vi snakkede med hende om, hvordan de helt rigtige mad- og drikkevarer kan hjælpe med at afstemme din kropslige energi og fremme kontakten til “Sky Beings” – en generel betegnelse for flerdimensionelle eksistenser, der omfatter både rumvæsner, intergalaktiske entiteter og menneskelige ånder.

Til de af jer der ikke har helt styr på de historiske aspekter af konspirationsteorier om rumvæsner, kan jeg oplyse, at præsident Eisenhower menes at have underskrevet en traktat med rumvæsner i 1953. Og Laura går i sin oldefars fodspor. Hun er en autoritet inden for det udenjordiske, nærmere betegnet rumvæsner og kosmisk energi. Hun står i spidsen for en række workshops ved CONTACT konferencen, blandt andet en der har fået titlen. “ET Agendas, Positive Contact, A.I. and timelines.”

Vi tog en lille snak om ondsindede reptiler fra det ydre rum, chemtrails og kombucha.

MUNCHIES: Hej Laura. Hvordan har du det i dag? Laura Magdalene Eisenhower: [Efter en pause på fire sekunder] Jeg har det godt! Hvordan har du det?

Jo tak, jeg har det godt. Jeg har ladet mig fortælle, at du har fundet ud af, hvordan man med den rette kost kan tiltrække rumvæsner og andre væsner ovenfra – er det rigtigt? Ja. Det er helt rigtigt. Også selvom jeg må indrømme, at jeg er nødt til at holde mig fleksibel. Jeg var en af de første mennesker, der var involveret i den forretningsmæssige del af den økologiske fødevareindustri, også før Whole Foods eksisterede. Jeg havde et økologisk shipping firma, hvor jeg leverede økologiske produkter til mennesker, der er overfølsomme over for kemi, og som derfor ikke er i stand til at forlade deres hjem.

Siden start 90’erne har jeg forsket i, hvordan miljøet påvirker mennesker. Og jeg har opdaget, at der er flere faktorer der spiller ind – sådan noget som måden vi reagerer fysisk, psykisk og mentalt – og vi bliver påvirket på alle niveauer. Det handler ikke bare om, at man skal passe på sin kost. Vi er også nødt til, at være opmærksomme på måden vi tænker på og kvaliteten af vores vandenergi, da vi mest af alt består af vand.

Kan du forklare hvad “eksistenser fra oven” er, til de af vores læsere der ikke ved det? Altså, vi er flerdimensionelle mennesker. Alle har deres egen unikke oplevelse af verden, og det kan derfor være svært at begribe væsner, der eksisterer uden for vores fysiske virkelighed. Nogle mennesker har oplevet at blive bortført af udenjordiske væsner. Nogle har set UFO’er, andre har set feer eller alfer, og så er der mennesker, som har oplevelser med engle eller åndelige vejvisere.

Vi er nødt til at forstå, at vi er flerdimensionelle væsner og – dømmer man ud fra vores frekvens, opfattelsesevne og de vibrationsniveauer, der gør, at vi kan fungere – så må man gå ud fra, at vi ser ting forskelligt. Og de ting vil andre mennesker ikke altid være i stand til at se. Et væsen fra oven kan også være en sylfide. De hjælper til med at spise chemtrails. Eksistenser fra oven er helt elementære.

Da vi taler om faktiske væsner, er der selvfølgelig også manipulerende eksistenser. Kommer man i kontakt med sådanne væsner, kan man godt føle, at man har haft en form for oplevelse eller kontakt, men det er ikke helt legitimt. Vi behøves ikke gøre noget vildt for at komme til at se eller opleve disse ting. Men vi bør lade tvivlen komme hinanden til gode, når det gælder de ting, vi ser.

Men vi bør være mere rummelige over for hinanden, da der findes teknologier derude, der kan imitere møder med rumvæsner, engle eller mennesker, der har opnået det højeste oplysningsplan og derfor kan kommunikere med os fra det hinsides.

På det seneste har min krop været tiltrukket af kål.

Nu vi taler om chemtrails og sylfider, tror du at chemtrails har haft en effekt på vores mad og vand? Helt sikkert. Der er nanopartikler i chemtrails, som vores kroppe absorberer, og faren er, at disse partikler kan danne forbindelse til en kunstig intelligens. Det, der bliver sprøjtet ud i himlen for at få det til at regne, ender på jorden og i vores drikkevand. Men når vi udvider vores bevidsthed, arbejder vi med forskelligartet fysik, som vi bryder ud af for at skabe alkymi. Det handler om at være opmærksom på sin egen frekvens og vibration og dermed være i stand til at assimilere og bruge disse giftige energier til at lave alkymi.

Vi kan bekæmpe det her, hvis vi bakker op om Gaia; jorden ved, hvordan den skal helbrede sig selv, men det er en kreativ proces, der kræver samarbejde. Vi skal bare tage os sammen.

Hvilke slags himmel-væsen-venlige fødevarer spiste du til morgenmad i dag? Jeg spiste en Ezekiel tortilla (lavet på spirede fuldkorn) med æg og kartofler. Jeg kan godt lide æg – jeg kan lide proteinerne.

Hvilke andre fødevarer egner sig bedst til at tiltrække væsner fra oven? Jeg elsker kombucha. Jeg drikker en masse alkalisk vand. Det er også virkelig vigtigt at lave juice. Vi vil gerne opretholde en sund bakterie flora i vores forøjelseskanal, fordi det holder vores immunsystem i høj vibration. Det hjælper os med at klare hverdagen i en giftfyldt verden.

Jeg kan godt lide indisk mad. Gurkemeje er en sund blodfortynder. Jeg elsker raw food. På det seneste har min krop været tiltrukket af kål.

Hvorfor tror du, at vegansk eller vegetarisk mad er bedre egnet til at tiltrække himmel-eksistenser? Det er en renere og mere ægte energi. Jeg er ikke så glad for at fortælle, hvad man skal og ikke skal spise, når det gælder kød, men du vil være mere rustet til at kunne relatere til eksistenser fra en højere dimension, fordi din krop vil være mindre tynget af tyngdekraften.

Spiser man kød skal vores fysiske legeme bearbejde tungere energi. Når man spise grøntsager, er man lettere, og man får derfor nemme ved at komme i kontakt med højere væsner. Man behøves ikke være vegetar eller veganer for at få oplevelser med himmel-væsner, men det er passende. Men det kommer altså helt an på sammenhængen; det bedste man kan gøre er at velsigne sin mad. Folk er nødt til at ære madens hellige energi.

Vi er alle flerdimensionelle væsner, og vi taler derfor om en enorm fødekæde.

Jeg har set den virale video, hvor du forklarer at “invasionen fra det ydre rum allerede er sket, og at verdens regeringer ikke vil have, at vi skal vide det”. Tror du, at rumvæsner har infiltreret vores mad og vandsystemer? Ja, se blot på genmodificerede organismer (GMO). Vores mad har forandret sig for at gøre os dummere, for at gøre vores kroppe syge og for at hæmme DNA aktivering. Rumvæsnerne har en negativ dagsorden, der har været undervejs meget længe, men vi har ikke lyst til, at denne situation skal handle om ting, der er fremmede for os. Det hele handler om udnytteles og om at tjene penge på de mennekser, der ikke er helt vågne eller bevidste; det er et snyltende system, og der er interplanetariske entiteter, der støtter op om dette system.

Hvis vi ser mod den større sammenhæng, er det somme tider svært at begribe de interplanetariske entiteters eksistens, men de tiltrækkes af grådighed. Der er blevet lavet aftaler, og der er blevet etableret samarbejder med mørke entiteter [hendes sætning afbrydes kortvarigt af en mærkeligt klikkende lyd i telefonen, da hun nævner ordet “mørke”]. Men når man følger en positiv sti, tiltrækker man engle og rumvæsner fra en højere dimension.

Har rumvæsnerne også brug for at spise? Altså, de “Grå” absorberer energi igennem deres kroppe ligesom planter, og derfor har de ikke brug for det. De mistede deres evne til at reproducere. Så er der de udenjordiske biologiske entiteter. Og så er der Reptilracen, der angiveligt spiser mennesker, men jeg vil altså ikke skræmme nogen. Vi er alle flerdimensionelle væsner, og vi taler derfor om en enorm fødekæde. Jeg er ikke ekspert i deres kost, men det er noget, folk er nødt til at studere nærmere.

Er der en måde at undgå at blive spist af Reptiler og dermed blive en del af den intergalaktiske fødekæde? [Hun tager en fire sekunders pause, før hun svarer.] Ved at være tilstede fra du vågner om morgenen, til du går i seng om aftenen. Energi er mad. Hvad udskiller du i miljøet? Hvad er kvaliteten af dine ord og dine måde at udtrykke dig på? Hvad tillader du at få ind i kroppen? Hvilke slags mennesker omgiver du dig med? Vi er alle i et forhold med livet, så har vi et forhold til noget negativt, kemisk, kunstigt eller urent, så vil det helt sikkert have en effekt på ens fysiske legeme.

Man skal sørge for at være ved bevidsthed for at afslutte aftaler, der ikke er gode for en, og begynde på at inspirere sig selv så man får et sundt forhold til mad og mennesker. Der er energifrekvenser i mad, hvilket betyder, at det kan programmeres ligesom vand. Jo bedre vi spiser, og jo mere vi passer på os selv, jo lettere kan vi identificere de menneskekærlige kræfter, der er derude og de energier, der ønsker at gøre os til slaver, eller som vil kompromittere os.

Jeg mener, at ens kost er afgørende for, om man kan opnå det niveau af klarsyn. Det er ikke mange mennesker, der er klar over der, men jeg mener, det er utroligt vigtigt.

Tak fordi du ville tale med mig.