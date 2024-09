Ugens madporno på Instagram: Kattedoughnuts og algemilkshakes

Smid hvad end du har i hænderne: så er det food porn-tid.

Ja du hørte rigtigt, vi kan alle lægge vores eksemplarer af Stephen Hawkings A Brief History of Time fra os, tage en pause fra vores paranoia, og holde op med at fundere over hvornår der bliver fundet en kur mod skoliose. Nu er det tid til at tage en slapper og dykke ned i den seneste uges portion af delikate madbilleder fra Instagram.

Så find din spork frem og nyd det!

Mac n' cheese Beyond Meat tacos because we're just loyal like that. #TacoTuesday > #nationalgrilledcheeseday

Det kan da godt være, at jeg glemte min mors fødselsdag forleden, at jeg stavede mit navn forkert på et postkort jeg sendte for nyligt, og at jeg ikke har haft bh på siden i tirsdags, men, kære venner, jeg huskede #NationalGrilledCheeseDay. Eller det gjorde jeg jo nok ikke, da det sandsynligvis bare er et tilfældigt reklamestunt. Men jeg sætter virkelig meget pris på en traditionel fedt- og kulhydrattung latinamerikansk ret, der er blevet klemt kækt sammen i en spændetrøje af majs. Vi er vel alle bare en smule sadistiske.

Som en 31-årig kvinde med spiral må jeg indrømme, at ordene “æg” og “rustik” giver mig en helt særlig varm følelse i kroppen. Og “£1.10 for sex” er lige præcis, hvad jeg agter at kalde min førstefødte.

Åh gud, jeg elsker den brusen, der skyller ind over min tunge, når blå-grønne alger finder vej til min mund. Gør du ikke også? For ikke at tale om tyk og kold kokosmælk? Yum, hvor lækkert.

Det dér er en røvfuld blåskimmelost, ikke? Altså det er lidt af et himmelbjerg af blåt mug og hvidt fedt. Held og lykke porre-champs!

#cockachino #latteart

It was a spring day, a day, a day for a lay when the air Smelled like a locker-room, a day to blow or get blown. Returning from lunch I turned my corner and there On a near-by stoop I saw him standing alone.

Well hung, slung from the fork of the muscular legs, The firm vase of his sperm, like a bulging pear, Cradling its handsome glands, two herculean eggs, Swung as he came towards me, shameless, bare. Tak til W.H. Auden, din slemme dreng.

Intet – og jeg gentager intet – på denne jord afslutter et måltid på en lige så fin måde, som når man bliver frarøvet en plombe af en på alle måder uinviteret Legoklods. Ja, Lego, som i legetøjet. Kreative gastrokunstnere: indse hvad det er, I har gjort og lad jeg overvælde af anger.

Mine venner, der er lykkedes! Jeg har skabt en klump af det pureste grønt.

Ja, undskyld hvis jeg fremstår som lidt af en stemningsdræber, men det er også muligt at få for meget godt på en gang, ikke? Jeg mener bare, doughnuts? Fint nok. Sukker? Fint nok. Kæledyr? Jaja – hvis du føler trang til at få dit ansigt spist, hvis du skulle være så uheldig at snuble og brække nakken. Men er det virkelig nødvendigt at gøre kagerne ekstra nuttede? Kan de ikke bare være, du ved, kagede?

Åh ja. Det var bedre. Et svagtbelyst, plastikomkranset, proteinrigt måltid til én. Bænkpres mig nu, din muskelklump.