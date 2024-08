Deprimerende billeder fra en døende Toys ‘R’ Us

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Vi har set det ske med Blockbuster, Fona og mange andre steder, vi kender fra vores barndom, og nu er Toys “R” Us føjet til den hastigt voksende liste af udryddede, fysiske butikskæder. Amazon og andre former for e-handel har knust dem én efter én, og der er utvivlsomt flere kæder på vej ud. I USA er den sidste Toys ‘R’ Us allerede lukket, og i Danmark er det kun et spørgsmål om tid. Men mens vi ikke græd mange salte tårer for Fona, så føles det anderledes med Toys “R” Us. Måske er det, fordi butikkerne var et magisk slaraffenland, hvor tiden stod stille, og man kunne drømme sig væk.

Joanna Kulesza og jeg er fascineret af de døende butikker, så vi besluttede os for at dokumentere de sidste tragiske og nostalgiske dage i et dødsdømt legetøjs-tempel. Vi vidste ikke, hvad vi skulle forvente af butiksejerne, men generelt var der en positiv stemning blandt både de ansatte og kunderne. Igen og igen hørte vi folk sige ting som: “Jeg kom altid i Toys ‘R’ Us som barn, og jeg vil gerne have, at mine børn skal nå at opleve det samme.”



Kontrasterne der opstår, når en gigantisk legetøjsbutik lukker, er fascinerende og surrealistiske: Afspæringsbånd, tomme gange, skilte om 70 procents besparelse. Malingen var ved at skalle af og muntre skilte hang over tomme gulve, plettet og slidt af årtiers barneføder. Et stort billede af giraffen Geoffrey kiggede udover en baby-afdeling, hvor kun hylder stod tilbage – selv de var til salg, og endda med store rabatter.

Alle billeder af Andy Sarjahani og Joanna Kulesza