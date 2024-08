Der er blevet brugt 433 mio. på et boligområde, regeringen vil rive ned

Først blev der brugt 433 millioner kroner på at renovere et udsat boligområde i Vejle. Nu ser det så ud til, at regeringens plan for udsatte boligområder, kan betyde, at de selvsamme boliger skal rives ned. Regeringens plan, der har bred opbakning i Folketinget, lægger nemlig op til, at andelen af almene familieboliger i såkaldte “ghettoområder” skal ned på højest 40 procent inden 2030.



Lyder det som skattekroner, der bliver kvast af en bulldozer? Jamen, det vil det i givet fald også være.

Ikke desto mindre kan det ifølge DR blive virkeligheden i Finlandsparken i Vejle, som er på regeringens ghettoliste. I de seneste 12 år har skiftende regeringer nemlig postet penge i blandt andet at få renoveret bygninger i området, ligesom der er blevet bygget både skatebane og fodboldbane. Og det har altså kostet knap en halv milliard. Og nu bliver det rigtig absurd:

Årsagen til alle forbedringerne var nemlig, at man – forgæves – prøvede at få Finlandsparken taget af den såkladte “ghettoliste”. Men da det ikke lykkedes, ser det nu ud til, at boligerne som et led i “ghettoplanen” kan blive jævnet med jorden.

For at forstå, hvordan det hænger sammen, må vi se lidt nærmere på to tiltag, vi også har skrevet om tidligere, nemlig regeringens såkaldte ”ghettoliste” og “pakke” (ordvalget i sig selv, fortæller en del om en regerings syn på det, der nogens hjem).

Og de siger det egentlig ret klart selv: ”Der skal ikke være ghettoer i Danmark i 2030. Vi ønsker at nedbryde parallelsamfund én gang for alle.”

Men hvad betyder det helt konkret? Kigger man på Aarhus, hvor et enigt byråd allerede i juni måned besluttede, at Aarhus skal være en by uden udsatte boligområder, er svaret ret enkelt: De boligområder, man ikke bryder sig om, river man ned. Det betyder konkret for Aarhus, at der frem mod 2030 skal rives 12 boligblokke ned. Ifølge Tv2 Østjylland anslår man, at det vil gå ud over 3-4000 borgere fra Gellerupparken og Bispehaven.

Og det er sådan set det samme, man frygter, der kan ske i Vejle.

I Finlandsparken er alle boliger nemlig almene boliger. I praksis betyder det altså, at 60 procent af hele boligområdet skal bygges om eller rives ned, hvis forslaget bliver stemt igennem.

Tilbage i september talte vi med Aysha fra Gellerupparken i Aarhus. Hun er udover at være beboer i Gellerupparken, der også er på regeringens ghettoliste, også medlem af foreningen Almen Modstand. Dengang talte vi med hende i forbindelse med en demonstration arrangeret af Almen Modstand mod regeringens “ghettopakke”. Hun mener, at den er et bevis på, at systematisk racisme stadig eksisterer i Danmark. “Jeg forstår simpelthen ikke, at man vil afvikle boligområder, bare fordi de er havnet på den såkaldte ghetto-liste, det lyder helt skørt.”