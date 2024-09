Der er en klam grund til at gaderne i Japan snart dufter af chokolade

Enhver by har sin egen irriterende odør. New York på en varm sommerdag lugter af varmt affald; Black Rock City stinker af Burning Man og beskidte hippier; New Orleans må kæmpe med det franske kvarters potente blanding af urin og bræk. Utallige storbyer er plaget af så slem en stank, at indbyggerne sikkert ønsker sig, at det var den liflige duft af chokolde – og ikke kloakvand – man gik og indhalerede. Men i Osaka i Japan er den drøm blevet til virkelighed.

Som var det Willy Wonka og Slugworth, der slog pjalterne sammen for at redde dagen, har fire japanske firmaer sat sig for at forvandle den giftige stank fra slamsugeren ved hjælp af kakao. Og hvordan gør man det? Videnskaben bag projektet er baseret på produktet Deo Magic, som indtil nu hovedsageligt har været brugt til at eliminere lugten fra bleer og husdyr. Ved at tage smøreolien, der bliver brugt i slamsugerens sugesystem, og blande den med en specialt fremstillet Deo Magic-essens kan kloakrensningsprocessen nu frigøre chokoladearoma.

Og Osaka er ikke det første sted, man har forsøgt sig med at camouflere spildevandsstank. Efter orkanen Katrina i 2007 blev forretningsmanden Sidney Torres berømt i New Orleans, da han landede opgaven med at gøre rent i byens French Quarter. Valget faldt blandt andet på Torres, fordi han ville bruge en specialfremstillet duft —SDT Superfresh— når gaderne skulle skrubbes flere gange om dagen. I dag er det blevet så integreret en del af nabolaget, at man næsten ikke ænser den citronagtige dunst, der maskerer byens mest berygtede kvarter. Men tror mig, du skal nok lægge mærke til det, når camouflageduften ikke er til stede.

I Osaka er det ikke alle, der har budt de velduftende slamsugere velkommen. Mange japanere har nemlig ret svært ved at skulle forholde sig til den lettere uheldige kobling mellem chokolade og afføring.

I kommentarsporet på et japanske nyhedssite deler folk deres meninger (oversat via Google Translate):

Farven er for ond; Det gør meget endnu mere utilpas, fordi jeg kan li’ den her lugt; Det skulle have været en mere anderledes lugt, når nu de to ting ser ens ud.

De forvirrede indbyggere i Osaka, som skulle have haft gavn af initiativet, har foreslået forskellige citrusdufte som alternativ. Småbørnsforældre har endda advaret om, at koblingen mellem chokolade og afføring kunne give deres unger appetit på en lille toiletsnack. Adr!

Man skal passe på med, hvad man ønsker sig.