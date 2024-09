Der er flere bakterier på fitnessudstyr end på offentlige toiletsæder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Uanset om du sætter dig på det, squatter henover det eller bare lader den ene balle hvile på det, så har du sikkert overvejet, om din bagdel er i oprigtig fare, eller om du bare er hysterisk over ingenting. Jeg sætter mig ned, medmindre jeg kan se, at sædet er klamt, men jeg tænker alligevel: Er det egentlig et problem, at min røv gnubber sig op ad noget, hvor nogle andres røv har været?

Videnskabens svar er rimelig klart: Smitte kan ikke overføres ved at at sidde på et toiletbræt.

“Det er menneskerelaterede bakterier, der er flest af på de fleste overflader på offentlige toiletter,” siger Nilka Figueroa, som forsker i smitsomme sygsomme ved Harlem Hospital Center. “Det er hudmikrober, som de fleste mennesker allerede har, så de udgør næsten ingen smitterisiko.”

Den type bakterier – hovedsagligt “mave- og hudmikrober” – er overalt i nærheden af toilettet, så held og lykke med at forsøge at undgå dem. (Derudover flyver de rundt over det hele, når man skyller ud).

“De her mikrober sætter sig på overfladerne over hele badeværelset og især inden for en meter af toilettet – inklusiv toiletpapirholderen og toiletsædepapiret,” siger hun. En undersøgelse udført af PLOS (Public Library of Science) fra 2011 viste, at langt størstedelen af de bakterier, der findes på offentlige toiletter, er hudrelaterede, som derfor ikke udgør en risiko. Mens den vaginarelaterede bakterie lactobacillaceae er udbredt på dametoilettet, så er urinsmitte ikke en trussel. Man kan have antibakterielle servietter med sig, hvis man føler behov for det.

Undersøgelser bekræfter gang på gang det ufarlige i at sidde med bar røv på et toiletsæde. I 2016 konkluderede en undersøgelse i Filtrated endda, at fitnessudstyr bærer flere bakterier end toiletoverflader.

Selvom risikoen for smitte eller infektion fra sæde til røv er minimal, så kan de hårde overflader godt bære nogle bakterier og virus. Igen, faren er minimal, medmindre du har en åben rift eller sår. Hvis du er på et snusket bartoilet tildækket at urin, så skal du måske overveje at squatte henover det, fordi det at sidde på nogle andres tis kan irritere huden. Også selvom lige præcis det at squatte henover toilettet er grunden til, at brættet er dækket af tis i første omgang.

“Jeg fucking hader folk, der efterlader deres pis over hele brættet,” skrev en Reddit-bruger på en tråd om netop dette emne i 2013. “Sæt jer dog ned! Du bliver ikke smittet af noget, medmindre du gnubber dine kønsdele rundt på sædet… og i så fald tror jeg, du har større problemer at håndtere.”

Det sikreste sygdomsforebyggende tiltag, du kan tage på toilettet, er at vaske dine hænder. Håndvask reducerer antallet af mennesker, der bliver syge med diarré med 31 procent og nedsætter respiratoriske sygdomme som forkølelser blandt den generelle befolkning med 16-21 procent.

“Det vigtigste, man kan gøre for at undgå risikoen for sygdomme fra bakterier på offentlige toiletter og andre steder, er at vaske hænder ordenligt,” bekræfter Figueroa.

Men hvis du alligevel beslutter dig for at fortsætte med at squatte henover toiletbrættet – også selvom der ikke er nogle beviser for, at det beskytter dig – så får du måske en stærkere coremuskulatur, eller som en ven fortalte mig for nylig: “Jeg squatter, fordi jeg lader, som om de der få sekunder hjælper min røv.”