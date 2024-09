Der er fundet “udefinerbare dyr” i to køleskabe i Ungdomshuset

Fødevarekontrollen har for nylig vovet sig ind i selveste Ungdomshuset i Københavns Nordvestkvarter, og kontrollørerne gjorde interessante fund, da de undersøgte to køleskabe. Her fandt de, hvad der i skrivende stund betegnes som “udefinerbare dyr” – og generelle problemer med hygiejnen, hvilket udløste en sur smiley til køkkenet.

Et fund, som tabloidpressen var hurtig til at opfange. “Der var udefinerbare dyr i det beskidte ungdomshus på Dortheavej, hvor de unge heller ikke kendte reglerne for nedkøling og opvarmning af mad,” skriver Ekstrabladet. Og det ville selvfølgelig også være en katastrofe på Noma. Eller på McDonald’s for den sags skyld. Selv i en Netto-køledisk ville uidentificerbart mystery meat nok ikke være optimalt for forretningen. Men kommer det virkelig bag på nogen, at forholdene i Ungerens køkken er mindre… sterile?

Jeg mener bare: Er der nogen, der sætter kursen mod Dortheavej for at få sig en kulinarisk oplevelse? Er mad overhovedet på Top 10-listen over ting, man indtager på matriklen?



Ud af de seks personer, der har anmeldt Ungdomshuset på Google Reviews, gider kun én at forholde sig til maden:

I kontrolrapporten, der kan læses her, beskrives det også, hvordan der generelt blev fundet skidt og snavs i køkkenet, og det har udløst en bøde. “Virksomheden” har lovet at gøre bedre rent. Det med de “udefinerbare dyr” var til gengæld kun “en bagatelagtig overtrædelse”, da husets køkkenansvarlige ikke ville kendes ved de to køleskabe. Problem solved.

Om det drejer sig om en fugl, der er rådnet til uigenkendelighed, et rebelsk egern fra nærliggende Utterslev Mose eller resterne af Emo-Lottes kælerotte, er der fortsat usikkerhed om. Men Eksta Bladet skriver, at der arbejdes på at nå til bunds i mysteriet.