“Der er noget forbudt og frækt i at tænde på mænd, der har sex med mænd, når man er lesbisk”

Undersøgelser af lesbiske, queers, biseksuelle, ja faktisk bare alle andre end heteroseksuelle, kvinders pornofilmspræferencer, er noget nær umulige at opstøve på nettet. Og der bliver jeg – som lesbisk kvinde – altså en smule skuffet. Ude i den virkelige verden kan det heldigvis stadig lade sig gøre at finde svar.



Porno er dog generelt et hot topic i cyberspace. I en undersøgelse foretaget af pornoportalen Pornhub.com er mænd og kvinders forskellige pornovaner, verden over, blevet kortlagt. Tallene over kvindernes favorable pornokategorier taler for sig selv: De kvindelige pornoforbrugere elsker at se lesbisk porno.

På listen over kvindernes mest populære søgeord på Pornhub.com finder man blandt andre ‘lesbian’, ‘lesbians scissoring’ og ‘threesome’. Modsat kvinderne sidder Pornhub.com’s mandlige brugere fast i et ødipuskompleks af de helt store. De søger efter porno spækket med mødre, stedmødre og stedsøstre. Om det er sidste års remake af den gamle 90’er tv-klassiker ‘Fullhouse’, nu ‘Fullerhouse’, der får det mandlige segment af pornoseere til at koge over i længslen efter stedsøstre på skærmen, er ikke til at sige, men den lesbiske porno lader de i hvert fald (primært) kvinderne om at se. Ifølge Pornhub.com’s statikker ser de kvindelige seere næsten tre gange så meget lesbisk porno som mændene.

På trods af den åbenlyst store interesse for lesbisk porno, er lesbiske kvinders pornovaner dog ikke blevet kortlagt i undersøgelsen. Pornhub.com har ikke inddelt deres respondenters besvarelser efter seksuel orientering, og man kan derfor have lyst til at spørge, hvordan kvinders pornoforbrug ser ud, hvis man også kategoriserer efter seksuel orientering.

Forsker i kvindelig seksualitet ved Queen’s University, Meredith Chivers, offentliggjorde i 2015 sin undersøgelse ‘Straight but Not Narrow; Within-Gender Variation in the Gender-Specificity of Women’s Sexual Response’. Chivers’ undersøgelse viser, at kvinder, uanset deres seksuelle orientering, reagerer med en fysisk respons, som indikerer ophidselse, når man udsætter dem for visuel, lesbisk pornografi.

Men selvom man tænder på pigesex, betyder det nødvendigvis ikke, at man er lesbisk, eller at man prøver på at blive det, fortæller lektor i sexologi ved Aalborg Universitet, Birgitte Schantz Laursen, der har læst Chivers studie, til Videnskab.dk. Skulle man være en bekymret heteroseksuel kvinde med hang til at se lesbisk porno, kan man altså, ifølge Birgitte Schantz Laursen, slappe helt af – it doesn’t catch.

Som lesbisk er jeg tit blevet fejlagtigt mistænkt for at være hyper pikforskrækket. Folk tror, at jeg bliver skræmt eller frastødt af tanken om mænds kønsdele – at jeg nærmest bruger alle mine vågne timer på at zigzagge uden om det svulstige legeme. Sagen er faktisk den, at jeg tænder på det mandlige kønsorgan. Jeg bliver kun forelsket i kvinder, men jeg kan godt lide at se bøsseporno. I bøsseporno er mændene tit ret flotte. De virker oprigtigt tiltrukket af hinanden og fuldkommen ligeglade med, hvad en lesbisk kvinde som mig skulle synes om deres seksuelle samspil. Bøsseporno er ufarligt og eksotisk at se på, og det synes jeg er rigtig frækt.

Nå, men skuffelsen over manglende opgørelser over videnskabelige undersøgelser af lesbiskes pornovaner har ledt mig til at udføre min helt egen – ganske uvidenskabelige – undersøgelse. Og den har altså vist, at jeg ikke er alene. Andre lesbiske kvinder kan også godt lide bøsseporno, men det er selvfølgelig ikke det eneste.

Her kan du møde fire kvinder, der seksuelt identificerer sig som lesbiske eller queers, og som jeg har talt med om, hvilke typer porno de godt kan lide og hvorfor.

Camilla. Foto: Sisse Haugland Thomsen

Camilla, 31

Da jeg sprang ud som lesbisk, tænkte jeg, at jeg skulle se lesbisk porno. Det var en ret stor fejltagelse, fordi det er overhovedet ikke lavet til kvinder, der kan lide kvinder. Det er højst sandsynligt to heteroseksuelle kvinder, der gør det, fordi en eller anden mand skal sidde og rive den af til det. Det er fint, men det fungerer ikke for mig.



Lige nu ser jeg primært bøsseporno, og så kan jeg også godt lide at se sådan noget offentlig sex. Helt grundlæggende tænder jeg bare på bøsseporno, hvorfor er svært at svare på. Den rene del med penetration og en stiv pik, det synes jeg er frækt. Så længe det ikke er mig selv, der er en del af det. Altså, det kommer jo ikke til at ske. Jeg kommer ikke til at have sex med en mand, men her er det så tæt på, som det kan komme. Og så er der også noget lidt forbudt i det, fordi det er sådan lidt forkert. Der er noget lidt forbudt i at være lesbisk, men stadig tænde på mænd og mænd der har sex.

Jeg ser uden tvivl den type porno, fordi det ikke er den type sex, jeg selv dyrker. Jeg har ikke lyst til at være med i bøsseporno eller at være kvinden iblandt de to mænd. Jeg har heller ikke lyst til at have sex på et diskotek, selvom det nogen gange er det, jeg ender med at sidde at se.

Jeg tror uden tvivl, at jeg ville møde fordomme og spørgsmålstegn, hvis jeg fortalte folk, at jeg så bøsseporno. Jeg tror nærmest, at jeg ville skulle forsvare, hvorfor jeg var til det. Jeg er 100 procent overbevist om, at jeg ville blive mødt af kommentarer som: ‘Så er du nok ikke helt til kvinder alligevel’, eller: ‘Så mangler du nok bare lidt pik i din hverdag.’ Sådan har jeg det slet ikke, og jeg gider ikke, at jeg skal til at forsvare det.

Liv Kristine. Foto: Privat

Liv Kristine, 19

Jeg kom til et punkt, hvor jeg havde det rigtig dårligt med at se gratis porno. Jeg lagde mærke til, at der var rigtig lidt credit til de pornoskuespillere, jeg så. Det var ikke okay, synes jeg. Så vil jeg hellere se porno, der er lavet af feminister. Hvor folk betaler lige løn, og hvor jeg kan identificere mig meget mere med de stjerner, der er i pornoen.

Jeg ser noget feministisk, queer-agtigt porno, især det, der hedder Crash Pad Serien. Det er queer-personer, der har sex med hinanden. Det betaler jeg for i stedet for at se normal, gratis porno.

Der er et persongalleri med forskellige mennesker, hvor man kan læse, hvad de identificerer sig som og sådan noget. Deres seksualitet og deres kønsidentitet er ægte. Det er ikke for show.

I meget af det queer-porno jeg ser, er de gode til at have interviews i starten af filmene, hvor skuespillerne taler sammen, helt menneskeligt, før de går i gang. Det har jeg aldrig nogensinde set i heteroseksuel porno. Der er det mere sådan noget med, at det går direkte til cum-shots eller billige blowjobs og sådan noget.

Jeg ser også porno, hvor mænd har sex med mænd. Mænd er lækre, synes jeg. Jeg synes, det er fedt at se to mænd have sex. Jeg tror, der er mere intimitet i homoseksuel porno, end der er i heteroseksuel porno. Der er flere kys, og der er mere kommunikation i homoseksuel porno, synes jeg. Jeg tror, at heteroseksuel porno, især studieporno, er blevet rigtig brutalt og rigtig hårdt. På sådan en måde, hvor man bare sidder og tænker, puh, det ser ikke rart ud for nogen andre end ham.

Ida. Foto: Sisse Haugland Thomsen

Ida, 24

Mit første møde med porno var i manga-form. Jeg tror, at jeg var 13 eller 14 år, og jeg så noget, der hedder ‘yaoi’. Yaoi er “Boys love”, altså to fyre der har sex sammen.

Jeg kommer fra et miljø, hvor vi roleplayer meget. Det er skriftligt miljø, hvor vi skriver som karakterer, og det er tit to fyre, vi spiller. Roleplay kan både være en form for sexting, men det kan også bare være noget venskabeligt eller romantisk, hvor de karakterer, vi spiller, har nogle søde moments sammen, som vi beskriver.

Lige for tiden ser jeg både almindelig porno, lidt lesbisk porno og bøsseporno. Jeg synes, bøsseporno er bedre end meget andet porno. I forhold til så meget andet porno, der er mere lige på og hårdt, virker bøsseporno bare mere ægte.



I lesbisk porno er der tit meget fokus på kønsdele, og det virker bare, på en eller anden måde, ikke rigtigt. Det virker karikeret og urealistisk. Pigerne har lange akrylnegle, og det vil man jo aldrig selv have med at gøre dernede. Det ville jo gøre ondt og være rigtig ubehageligt.

Sol. Foto: Privat

Sol, 30

Jeg ser meget sådan noget massageporno. Jeg synes, det er super frækt, når pigen kommer. Kvinden skal faktisk komme, før at jeg synes, at det er frækt. Manden er der bare sådan lidt, ja ja. For det meste er det alligevel kun hans pik, der er i billedet. Jeg synes, det frække ved massageporno er, at man ligesom easer ind i det. Der er altid en, der varmer den anden op, og på den måde er der en forkælelse i det.

Jeg har lige åbnet emnet om porno op med mine brødre. Det var en ny konstellation for os at snakke om det. I mit univers er det ligesom bare godtaget, at mænd ser mere porno, end kvinder gør. Jeg tror også, at mænd har nemmere ved at tale om porno, end kvinder har. Det var mine brødre, som kom og åbnede samtalen. Jeg skulle vende mig til det i starten. Det var meget mere naturligt for dem at snakke om det, end det var for mig. Jeg var mere stille og afholdende til at starte med. Mine brødre var overhovedet ikke fordomsfulde, da de hørte om det porno, jeg så. De var mere sådan: ‘Nå ja, det er også nice.’

Jeg synes, at det er et sundhedstegn at ville se sex, der er intimt og nært. Det lidt et modstykke til den sex, man har set i lang tid, som er, ja, pik og fisse. Hvis der kan komme noget nærhed og intimitet ind i pornofilm, kan det måske sætte en lille revolution inden for porno i gang? Jeg tror faktisk allerede, at det er ved at ske.

Kilderne er kun nævnt ved fornavn af hensyn til deres privatliv, redaktionen er bekendt med deres fulde identitet.