Der er slanger overalt i Future og Young Thugs nye video til ”Mink Flow”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey US

Future og Young Thugs nye video til tracket ”Mink Flow”, der optrådte på den blandede fornøjelse Super Slimey, som de to udgav sammen sidste år, er elegant, overdådig og udsmykket med… jeps, minkpelse. Der optræder også en helt masse slanger: Slanger, større slanger, en dame malet som en slange. Men mens du ser videoen herover, kan du prøve at lægge mærke til, om der er forskel på måden, Young Thug og Future har det med slangerne. Thugger har intet problem med bogstaveligt talt at svøbe sig i dyrene, mens Future… tjah, det er vist ikke lige hans ting. Thugger ifører sig en kæmpe kvælerslange, mens Future holder sig på sikker afstand i baggrunden. Og så kan man passende spekulere over, hvorfor Future har valgt at optræde i en video med dyr, han er rædselsslagen for?