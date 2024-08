Der findes en burger med fugleedderkop, og jeg står i kø til at smage den

Denne artikel er oprindelig publiceret af MUNCHIES i USA.

Hver dag deltager jeg i lidt over en håndfuld konkurrencer på nettet. En ugelang tur til Edinburgh? Jeg vil med! Et gavekort på 5000 kroner til friluftshoppen? Selvfølgelig, jeg elsker frysetørret mad. En metallisk Supreme x The North Face-jakke, jeg ikke engang ville ønske at blive begravet i? Værsgo, her er min e-mail.

På trods af det store antal konkurrencer og lotterier, jeg deltager i, har jeg endnu ikke vundet noget Jeg er overbevist om, at jeg aldrig kommer til at vinde noget med undtagelse af den eneste konkurrence, jeg på ingen som helst måde har lyst til at vinde. Under INGEN omstændigheder.

Bull City Burger Brewery i Durham, North Carolina serverer i øjeblikket en burger pyntet med en hel fucking fugleedderkop. Det tidsbegrænsede tilbud er en del af restaurantens ‘ekostiske kødmåned’, som kører for sjette år i træk. Fordi de kun har få af de forbandede eddekoper til rådighed, skal enhver, der ønsker at tage del i deres ‘Spider challenge’, besøge restauranten og skrive sig op. Vinderne bliver trukket fra listen af villige deltagere, som får deres navne offentliggjort online, og så har de 48 timer til at kontakte restauranten for at bekræfte deres modbydelige middagsdate.

Martha did it yesterday, Randall did it today, and now it's David D's turn to give it a shot!



David D. ticket # 907656 give us a call and claim your tarantula burger. 🕷️ pic.twitter.com/rZh5cvTHKB — Bull City Burger (@BullCityBurger) April 6, 2018

Min ven Tom, som bor i Durham, tog til Bull City Burger for kaste mit navn i hatten til edderkoppelotteriet, så i stedet for at flyve til Skotland eller pakke mig ind i noget, der ligner Supreme-sølvpapir, ender jeg sandsynligvis med at skulle spise en fugleedderkop. Men når nu en 11-årig pige, som var sidste fredags “vinder” af lotteriet, kan spise sig igennem en halv tarantel, gælder det vel bare om at være frygtløs.

“Jeg kan godt lide at være eksotisk, og jeg kan godt lide dyr, så jeg syntes bare, det ville være rigtig cool,” fortalte edderoppespiseren Jada Chasteen MUNCHIES. “Mine araknofobiske venner synes, jeg er skræmmende.” Chasteen tog en pause fra skolen for at spise burgeren, og hun sagde, at hun ikke “kunne stoppe med at smile” bare ved taken om det.

Ifølge tv-stationen WRAL er burgeren, som koster $30 (cirka 180 kroner), lavet af 100% græsfoderet okse fra North Carolina og toppet med gruyère-ost, en krydret chili-sauce og en ovnbagt fugleedderkop. Den serveres med fritter og en t-shirt prydet af en Rolling Stones-agtig tunge, hvorpå den monstrøse delikatesse sidder plantet. Restauranten beskriver edderkoppen som “let saltet og ovnbagt”. Kathy Hanrahan fra WRAL dyppede den i ketchup, fik tydeligvis et chock efter sin første bid, og beskrev smagen som “bitter”.

“Jeg syntes, det smagte rigtig godt,” sagde Chasteen. “Benene var sprøde som rejehaler, og selve maven føltes som om, der var små perler i den. Hovedet, hvor øjnene er, smagte lidt mere som krabbe.”

På trods af skoleelevens entusiasme har andre stemmer været mindre flatterende: Avisen the Telegraph i Storbritannien har kaldt det “forstyrrende”, at folk spiser edderkoppens underliv, som er “fuld af en mørkebrun puré, der omfatter alt fra æg til hjerte og afføring”.

Indtil videre har menuen til ‘eksotisk kødmåned’ inkluderet alligatorbøffer, kamelburgere, python-karry og diverse insekter. Edderkoppeudfordringen varer, indtil Bull City løber tør for taranteller – og det sker forhåbentlig dagen før, mit navn trækkes i lotteriet.