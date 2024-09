Der findes fire typer drukmåse, og du er en af dem

Nettet er fyldt med forskellige quizzer, der angiveligt kan afsløre det ene eller det andet om din personlighed. Hvem af Powerpuff Pigerne er du? Er du tro mod dit stjernetegn? Giver du fantastiske blowjobs? Har du for meget hår på armene? Hvilken karakter fra Heksene fra Warren Manor er du? Er du god til at stave?

Men der findes faktisk en quiz med svar, der bunder i legitim forskning: Hvilken slags fulderik er du?

Videos by VICE

Måske har du en onkel, der er en klam drukmås (“Duuu har din mors røøøv…”) eller en bedste ven, der er en ekstremt ressourcefuld fulderik (Hvordan fanden fik hun lavet den lækre pizza uden andet end ostehaps og lidt rugbrød?!). Men ser man bort fra vores individuelle særheder, evner og indre dæmoner, falder de fleste af os indenfor de samme kategorier.

LÆS MERE: Måden du spiser pizza på fortæller hvem du er

Forskere ved University of Missouri-Columbia spurgte 64 mænd og kvinder og fandt ud af, at folks fulde alteregoer kan kategoriseres i fire forskellige arketyper. Undersøgelsen blev publiceret i en nylig udgave af Addiction Research & Theory og byder på popkulturelle navne for hver af de forskellige typer. Præcis som man kender det fra Buzzfeed. Deltagerne fortalte om deres personlighedstræk, mens de var ædru og sammenlignede dem derefter med de lidt mere løsslupne udgaver af dem selv, der viste sig, når de havde fået lidt for meget indenbords. Hurra for videnskaben!

Først er der Hemingway’en, der er den mest udbredte gruppe (i det mindste baseret på deltagernes opfattelse af dem selv). Hemingway’ernes personlighed ændrer sig ikke drastisk, når de bliver berusede, og de bevarer hovedparten af deres intellekt og deres samvittighedsfuldhed. Ernest Hemingway, der åbenlyst har lagt navn til denne gruppe, var en stort set velfungerende alkoholiker, der påstod, at han kunne drikke “en helvedes masse whiskey uden at blive fuld”. De fleste mennesker bliver fulde, men det er ikke alle til din drukfest, der kan finde på at stikke deres tunge ned i halsen på dig af ren og skær rødvinsfremkaldt seksuel desperation. Eller finde på at slå hul i væggen efter en uforklarligt ophidsende diskussion om Super Smash Bros.

Hvilket bringer os videre til Mary Poppins-kategorien. Denne gruppe af fulderikker består primært af kvinder og er “defineret ved en høj grad af behagelighed, når de er ædru”, og som ikke bliver til taktløse røvhuller men blot mere “ekstroverte”, når de drikker. Din ven Emilie, der er glad for at tage selfies, når hun har drukket en flaske rosé og som med glæde holder dit hår, mens du brækker dig, er en ren Mary Poppins. Du er sandsynligvis gået hjem med en Mary Poppins efter en særligt opkvikkende bytur, og hvis du selv er en Mary Poppins, er du sandsynligvis gået hjem med mange.

Omkring en femte del af folk er Skøre Professorer. Det er gruppen af drukmåse, der er legemliggørelsen af betegnelsen “at drikke sig mod til”. Måske er de generte eller fornuftige, når de er ædru, men bliver så på dramatisk vis mere ekstroverte og mindre samvittighedsfulde, når de er stive. De Skøre Professorer elsker sandsynligvis karaoke, at råbe og at smide deres tøj — tænk din kollega, der knap tør skænke dig et blik i køkkenet, men som blæser alle bagover med en stramt udført udgave af “Like A Virgin” til firmafesten.

Sidst men ikke mindst er der Mr. Hyde’erne, som udgår cirka 23 procent af de adspurgte. Dem kender du nok, da det er dem, der nærmest bliver til fysiske manifestationer af problemer og som får et glimt at ondskab i deres blik, når de har drukket IPA nummer tre. Rapporten siger, at de “har en tendens til at bliver særdeles mindre ansvarlige, mindre intellektuelle, og mere fjendtlige, når de er påvirket af alkohol, end når de er ædru”. Mr. Hyde’erne er ikke sjove at være sammen med og er den gruppe af fulderikker, der har størst tilbøjelighed til at få blackout eller blive arresteret. Men lad dig ikke narre af navnet – totredjedele af Mr. Hyde’erne er nemlig kvinder.

LÆS MERE: Jeg spiste mig fuld i bananasplit på Danmarks mest sprittede isbar

Så hvilken type er du?

Vi ved det ikke, men det ved du nok selv. Eller, det ved en af dine gode venner i hvert fald. Det ville være ærgerligt at tro, at man er en Hemingway, når man rent faktisk er en Mr. Hyde.