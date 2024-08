Der kommer nok ikke mere Rick & Morty før tidligst 2019

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

I et radiointerview med Detroit Cast, sagde en af forfatterne bag Rick and Morty, at ventetiden til sæson fire kunne blive endnu længere end den halvanden årige pause mellem scfi-komediens anden og tredje sæson. Forfatter og producent Ryan Ridley fortalte, at så vidt han ved, er ingen af forfatterne – heller ikke grundlæggere Dan Harmon og Justin Roiland – gået i gang endnu.

Videos by VICE

Man kan selvfølgelig mene, at efter de har slået Adult Swims seertalsrekorder, har de fortjent en pause. Adult Swim har ikke bestilt nye afsnit, men i et interview med Entertainment Weekly har Harmon bekræftet, at de planlægger en sæson fire. Men Ridley, som også har samarbejdet med Harmon om kultserien Community, siger, at han ikke har fået besked på at komme tilbage på arbejdet.

”De tager virkelig deres tid,” sagde han. ”Jeg har aldrig forstået hvorfor alle – og jeg mener alle parter, Dan, Justin og Adult Swim – ikke bare tager sig sammen og får lavet det hurtigt. Jeg fatter det ikke. Det giver ingen mening. Men de har sikkert deres grunde.”

Ridley siger, at han tvivler stærkt på, at der ikke kommer en sæson fire, men han forventer ikke nogle nye Rick and Morty-afsnit i 2018, for det tog otte måneder at producere sæson tre efter manuskriptet var færdigt.

”Jeg ved, hvor lang tid det tager at skrive, for slet ikke at tale om animationen,” siger han. ”Det ville overraske mig, hvis fjerde sæson kom i luften før 2019… Slutningen af 2019.”

Eftersom Rick and Morty-fans slet ikke kan håndtere, når de ikke får deres vilje, siger Ridley, at TV-stationen, Harmon og Roiland nok skulle få lettet røven. Eller “Get their shit together, and put it in a backpack,” som han ordret sagde.

Hvis Ridley har ret, så er det eneste Rick and Morty, vi får at se i 2018, et to minutters klip fra en Deadma5-koncert. Ifølge AV Club, viste DJ’en – som også betalte 15.350 dollars for en pakke Szechuan-sovs – det eksklusive klip for publikum til en fest nytårsaften.