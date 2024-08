Der ligger en hvidhaj og rådner i en forladt dyrepark i Melbourne

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Australien

For nylig fortalte en ven mig noget interessant over en øl. Han påstod, at man kunne se en fire meter lang hvidhaj i et akvarie fyldt med formaldehyd i en forladt naturpark. Og det var kun halvanden times kørsel væk. Og så gav han mig adressen.

Der gik dog et par uger, før jeg fik taget turen, og umiddelbart før jeg tog afsted, poppede der en video op i mit feed fra en, der havde været hurtigere ude. Det var en af de ”anbefalede” videoer på YouTube, og optagelsen var blevet set flere millioner gange på få dage, hvilket har været en katastrofe for hajen.

I klippet kunne man se, at der var en, der havde revet toppen af hajens akvarium, hvilket havde givet en eller anden idiot mulighed for at kaste et smadret fjernsyn derned. Et spindelvæv af revner havde tegnet sig på akvariets glas, hvor en anden tosse var gået løs på det med en hammer. Alle har vel en vis grad af narrøv gemt i sig, men der er nogen, der undertrykker den side bedre end andre. Og videoens popularitet havde åbenbart lokket taberne frem i lyset – sammen med nogle farlige formaldehyddampe.

Min ven og jeg var blevet advaret, så rygsækken var pakket med et par absurd dyre gasmasker og nogle mindre dyre snacks.

Hajens skur var det første, vi fandt – bare to minutters gang fra indgangen. Vi hev porten op, og der var det: et kæmpestort, mørkt akvarium omgivet af skrammel. Efter akvariet var blevet beskadiget, var formaldehydopløsningen blevet grøn og grumset, så det var i første omgang svært at få øje på hajen. Men da vores øjne havde vænnet sig til lyset, så vi den i silhuet af lyset, der strømmede ned fra et hul i loftet. Dyret var stort og fremmedartet, og den raslende vind supplerede med passende baggrundsmusik. På et skilt på væggen stod der: ”Mystisk haj.”

Det var aldrig meningen, at Melbournes haj skulle blive til moderne kunst. Da den blev fanget tilbage i 1998 ud for Australiens sydkyst, blev hvidhajen konserveret og stillet til skue i et center for økoturisme i Victoria, der hovedsageligt beskæftigede sig med pelssæler. Fordi pelssæler udgør en betydelig del af hvidhajernes diæt, passede den fint ind der.

Tingene gik ned ad bakke i begyndelsen af 00’erne, da centeret bandt sig til at udvide dets undervandsudstilling, men ikke kunne gennemføre den aftale, de havde lavet med staten. Det efterlod hajen og dens akvarium uden et passende hjem. Dens daværende ejer valgte at genhuse hajen midlertidigt i en lille dyrepark, der var dedikeret til bevarelsen af Megascolides australis, bedre kendt som Gippslands gigantiske regnorm.

Allerede i 2003 blev parken og dens kæmperegnorme dog solgt, og hajen, som eller bare skulle være ”midlertidigt” genhuset, fulgte med. Hajens oprindelige ejer foreslog, at den blev doneret til Melbourne Museum, men da den nu officielt tilhørte regnormeparkens nye ledelse, skete det ikke.

Et par år efter valgte staten at udvide den motorvej, der lå ved siden af parken, hvilket var begyndelsen på enden for regnormeparken. En række ejere og driftsledere udviste varierende entusiasme for både papirarbejde og vedligeholdelse af grunden, hvilket kulminerede i, at stedet blev lukket ned for at have udstillet dyr uden tilladelse siden 2012.

Mærkeligt nok blev hajen – sammen med parkens andre ikke-levende attraktioner – efterladt. Interessen fra kuratorerne på Melbourne Museum dalede åbenbart også, da hajen begyndte at gå i forrådnelse i dens glemte glashus. Så i de næste syv år havde du ingen mulighed for at vide, at der lå en hvidhaj og rådnede op i formaldehyd en sviptur fra Melbournes centrum, medmindre du var en del inderkredsen i Melbournes urbane turistmiljø.

På kun få måneder har det ændret sig, og den tidligere uforstyrrede haj er nu blevet et internetfænomen. Efter at en række destruktive idioter har lavet hærværk på attraktionen næsten hver uge, er det nu kun et spørgsmål om tid, før det besynderlige eksemplar forsvinder fuldstændig.