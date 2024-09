Der står nu 27000 på ventelisten til Londons nøgen-restaurant

Sidste gang vi tjekkede ventelisten på Londons anti-mobiltelefon, pro-nøgenheds pop-up restaurant The Bunyadi, var der 5000 eventyrlystne (og sultne) mennesker på ventelisten.

Det er over en uge siden. Nu er det antal steget til mere end 27000, og det bliver ved med at vokse. Det virker til, at en del af byens indbyggere er på jagt efter et afbræk fra det moderne samfund og et bord på Bunyadi, der tilbyder et “Pangea-agtigt univers blottet for mobiltelefoner, elektrisk belysning og, ja, selv tøj.”

Men det nuværende antal potentielle kunder er ikke ensbetydende med, at restauranten får besøg af mere end 27000 nøgne gæster. Restauranten vil blive delt op i to afdelinger; en “påklædt” og en mere “fri” afdeling. I den førstnævnte vil de spisende kun være iklædt kåber, der kan smides på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af middagen.

De, der står på ventelisten i håb om at få et glimt af de nøgne spisende, vil dog blive slemt skuffede. Alle bordene på The Bunyadi vil være omgivet af bambus og vil kun være svagt belyst af stearinlys.

Fokus vil udelukkende være på maden. De spisende vil kunne kaste sig over retter, som er tilberedt på trækulsgrill, og som er lavet helt uden tilsætningsstoffer, kunstige farvestoffer og elektricitet; maden bliver serveret i håndlavede lerkrukker med spiseligt bestik.

For lige at sætte det vanvittige antal gæster i perspektiv, så stod det samme antal mennesker på ventelisten til Nomas afsindigt populære pop-up i Australien.