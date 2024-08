Påfuglen, der ikke måtte komme med på flyet, har en for vild Instagram

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA



Det kan godt være, at hunden er menneskets bedste ven, men de er ikke de eneste dyr, der kan give en hjælpende pote til dem, der har brug for det. Nogle mennesker har servicekatte eller –grise, og der findes endda hjælpe-kænguruer, –stinkdyr og –boaer – åbenbart. Men det kan godt give bagslag at have et eksotisk terapikæledyr, når man skal ud at rejse.



Ifølge bloggen Live and Let’s Fly, nægtede United Airlines at lade en kvinde tage sin enorme service-påfugl med på den rejse, hun skulle på fra Newark Lufthavn for nylig – selvom hun på forhånd havde købt et sæde til det majestætiske fjerkræ.

”Dyret overholder ikke de retningslinjer, vi har af mange grunde – herunder vægt og størrelse,” sagde en talsmand fra United Airlines til FOX News. ”Det forklarede vi kunden tre gange, inden hun ankom til lufthavnen.”

Påfugle har bare heller ikke de rigtige proportioner til at passe i et flysæde, eftersom de kan blive helt op til tre meter lange, og fuglene er kendt for at være nogle kæmpe røvhuller nogle gange. Desuden sker det oftere og oftere, at folk lader, som om de er handicappede, for at få deres kæledyr med ombord på flyet – eller lyver om, at dyrene er trænet til at hjælpe, men så går de fuldstændig i selvsving og skaber kaotiske situationer midt under flyveturen – så det er svært at sige præcis, hvor vigtig påfuglen har været for den anonyme ejers ve og vel. Men mange mennesker på Facebook var klar til at lade tvivlen komme hende til gode.

“Lige et øjeblik!” kommenterede en person på Jet Set TVs opslag. “Man må ikke have en påfugl med, men man må godt have en gris?? Det er sgu da ikke i orden!”

Andre var knap så forstående.



“Det er latterligt, at hun tror, hun kan få lov til at flyve med så stor en fugl,” kommenterede en anden. “En både stor og larmende fugl.”

Når alt kommer til alt, er afvisningen nok det bedste, der kunne ske for fuglen, i forhold til dyrets sikkerhed – flyselskabet har nemlig ikke været særlig gode til at passe på kæledyr tidligere. Men hvis den her kvinde stålfast holder på sin ret til at have et støttedyr med ombord, så kan det være, hun skulle overveje en anden race. Man må i hvert fald godt have hummere med om bord.

I sidste ende er påfuglen – og hendes ejer – nok ikke helt utilfredse med afvisningen, for hele historien har givet en masse opmærksomhed, og dermed flere følgere til fuglens farverige Instagram. Den har det for vildt. Det er mysterium hvordan den bruger en touchscreen med sine kløer, men det er nogle fede billeder. Tjek nogle af dem herunder.

Vi kan i øvrigt berolige alle med, at påfuglen Dexter (og sin ejer) nåede frem til Californien til sidst, selvom de blev nødt til at køre i bil hele vejen.