Derfor anmeldte en engelsk kok sin egen restaurant på TripAdvisor

TripAdvisor, Yelp og andre af den slags hjemmesider, hvor enhver selvudråbt “foodie” kan kritisere lokale kaffebarer, aviskiosker og michelinbelønnede restauranter, har gjort det umuligt for os, at stole på noget af det vi læser på nettet.

En kok ved navn Gary Usher har fået nok af online restaurantkritik, hvor folk kan ytre, hvad de vil uden at skulle stå på mål for deres kritik. I sidste uge anmeldte han derfor sin egen restaurant – Sticky Walnut, i den engelske by Chester – på TripAdvisor i et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring systemets mangler.

Tripadvisor gave me 200 points & a badge for writing a review on my own restaurant pic.twitter.com/leNvzBW0o8 — Sticky icky icky (@StickyWalnut) May 27, 2016

Usher tweetede et screenshot af anmeldelsen, hvor han udgav sig for at være en kunde, der havde spist på Sticky Walnut. Han påstod at “da bestyreren kom over og åd min ‘dawg’, blev jeg så irriteret, at jeg stillede mig op på bordet og malede loftet med mine fingre, der er lavet af malerpensler.”

En pænt standard aften i byen, ikke?

For at understrege at anmeldelsen var forloren, afsluttede Usher beskrivelsen af Sticky Walnut sådan her: “Selvom jeg faktisk ejer Sticky Walnut og kun skriver det her for at vise jer, hvor store fjolser ‘twit’ advisor er, forventer jeg stadig, at ejeren inviterer mig tilbage og tilbyder mig et måltid gratis mad.”

Ushers tweet blev lynhurtigt retweetet og hyldet af folk i restaurationsbranchen – og af madanmelderne Jay Rayner og Marina O’Louglin – for at sætte spørgsmålstegn ved de brugergenererede anmeldelsessider.

Det er ikke første gang, at TripAdvisors verificeringsproces kommer under lup. Sidste år indledte den engelske konkurrencestyrelse en undersøgelse af anmeldelser og anbefalinger på nettet, og Usher har selv tidligere haft sammenstød med administratorerne fra TripAdvisor. Han udtalte til MUNCHIES, at kampen mod misvisende internetanmeldelser er en løbende affære.

“Vi har haft en del problemer med TripAdvisor henover de seneste fem år,” sagde Usher. “Det er simpelthen noget fis, at alle og enhver kan poste. Hvis nogen skriver, at de rent faktisk ikke brød sig om maden, bliver jeg selvfølgelig ked af det, men det er de folk, der klager over møblerne eller ikke respekterer vores ansatte og udpeger dem med navn, der er nødt til at stramme op.”

På trods af de mange bifald Usher modtog på Twitter, er anmeldelsen – i skrivende stund – stadig ikke blevet offentliggjort på TripAdvisor, da den ikke har været gennem sidens screeningsproces. Men Ushers personlige profil på sitet modtog 200 “point” og et badge, der er hjemmesidens måde at vise, at en bruger har udvist både “viden og ekspertise”. Anmelderne kan også optjene badges, “der anerkender hvor hjælpsomme eller brugbar din anmeldelse eller dit billede har været”.

En talsperson fra TripAdvisor sagde til MUNCHIES, at Ushers anmeldelse ikke bliver godkendt til udgivelse, og at siden har metoder, der sørger for at frasortere falske anmeldelser. “Alle anmeldelser bliver sporet via et system, der kategorisk kortlægger anmeldelsernes ‘hvordan’, ‘hvad’, ‘hvor’ og ‘hvornår’,” tilføjer TripAdvisor via email. “Det understøtter vi med et hold bestående af over 300 content-specialister, der ved hjælp af metoder, man også bruger i banksektoren, kan opsnuse svindel.”

De 200 bonuspoint som Usher’s konto blev tildelt, blev ledsaget af følgende tekst: “Vi kan bekræfte, at TripCollective-point bliver systematisk uddelt efter indsendelsen af anmeldelsen. Men bliver anmeldelsen ikke publiceret, bliver pointene fratrukket kontoen.”

Da han nok ikke får sin anmeldelse af Sticky Walnuts offentliggjort, lader det til, at Usher ikke modtager de værdifulde point (vi er sikre på, at han er knust), Kokken har sine egne idéer om, hvorfor han ikke modtager en pris for at være årets anmelder.

“Den eneste grund til, at anmeldelsen ikke bliver offentliggjort, er fordi, jeg tweetede om den,” siger han. “Men det eneste, jeg skal gøre for at få en anden anmeldelse offentliggjort, er, at jeg skal oprette en anden e-mail adresse og tilmelde mig TripAdvisor. Jeg ville bare vise, hvor dum en hjemmeside det er.”

Så næste gang du browser anmeldelser på internettet, er det nok bedst ikke udelukkende at vælge dit restaurantbesøg på baggrund af, hvad Kurt fra Greve har skrevet.