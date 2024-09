Derfor bliver dine tømmermænd meget værre i tyverne

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

Jeg var fuldstændig uovervindelig i mine teenageår. Jeg kunne blive ved med at drikke og danse, indtil klubben lukkede, og så tage direkte til undervisning klokken otte om morgenen og stadig have det helt fint. Så blev jeg ældre, og så kom tømmermændene. Hvad der startede som en mild hovedpine og kvalme udviklede sig med tiden til noget langt værre. Nu om dage har jeg det som om, jeg har fået tæsk med et baseballbat, selv efter “en stille aften” med et par enkelte drinks.

Men hvorfor bliver tømmermænd værre med alderen? Før vi forsøger at besvare det spørgsmål, er det relevant at forstå, hvordan alkohol giver tømmermænd i det hele taget.

Alkohol påvirker kroppen på mange forskellige måder, og flere af dem spiller en rolle i skabelsen af tømmermænd – selvom der stadig mangler viden om mange af dem. Det er påvist, at alkohol udvider blodkarrene i hjernen og tilbageholder udskillelsen af antivanddrivende hormoner, hvilket fører til henholdsvis dunkende hovedpine og dehydrering. De irriterer også mavehinden, hvilket medfører kvalme og opkast og øger niveauet af kemikalierne prostaglandin E2 og thromboxane B2, som er kendt for at forårsage kvalme, diarré og hovedpine.

Det forklarer, hvorfor du føler, at du er døden nær, men alkohol hæmmer også produktionen af det naturlige stimulerende stof glutamin, og det er derfor, du er så fucking træt. Men hvorfor bliver alt det her værre med alderen?

Som tidligere kemiker, så er det ikke den umiddelbare effekt af alkohol, der interesserer mig mest, men mere hvordan kroppen nedbryder det. Først nedbryder leveren alkohol til et stof kaldet acetaldehyd (eller ethanal). Det er der, det bliver lidt tricky, eftersom acetaldehyd er 10-30 gange mere giftigt end alkohol – foruden at være kræftfremkaldende. Hvis man kun indtager en lille mængde alkohol, så nedbryder leveren hurtigt acetaldehyd til harmløst acetat. Kroppen kan dog kun håndtere en vis mængde acetaldehyd i timen, og derfor ophober stoffet sig, hvilket skader celler og væv foruden at medføre de nævnte tømmermændssymptomer.

Teorien – som dog ikke er bevist – er, at leveren bliver mindre effektiv i takt med at vi bliver ældre. Antallet af leverceller falder, og blodomløbet til organet mindskes. Det betyder altså, at leveren hurtigt akkumulerer acetaldehyd, når vi drikker, og dermed gør dine tømmermænd værre.

Med alderen formindskes også kroppens evne til at danne antioxidanter, som modvirker alkoholens giftige virkning på kroppen. Sammen med den gradvise svækkelse af immunforsvaret betyder det, at kroppen ikke kan hele inflammationen og skaden, som alkoholen medfører, som den engang kunne.

Andre faktorer begynder også at spille en større rolle, som alderen skrider frem. Ældre voksne risikerer i forvejen at sove dårligere på grund af en mindsket produktion af søvnhormonet melatonin, men dette forværres yderligere under påvirkningen af alkohol. Kroppen ændrer sig også, som årene går, hvilket mindsker muskelmassen og vandindholdet i kroppen og giver en øget aflejring af fedt. Alkohol distribueres nemmere i muskelmasse end i fedt (man kan ikke blande olie og vand, du ved), og sammen med den mindskede vandmasse i blodkarrene fører det til en højere koncentration af alkohol. Endeligt bliver der måske længere mellem abefesterne med højt alkoholindtag, når man bliver ældre, og derfor er vi mindre tolerante, når vi rent faktisk drikker.

Hvad kan man selv gøre for at mindske tømmermændene? Mange såkaldte “kure mod tømmermænd” har været oppe at vende gennem tiden – for eksempel den her, hvor man skal drikke pæresaft, inden man drikker alkohol. Desværre er mange af disse kure på et meget lavt udviklingstrin (ligesom pæresaften), eller også er de totalt ubrugelige. I 2005 udgav British Medical Journal en systematisk gennemgang af kontrolforsøg, der skulle afgøre, om en række tømmermændskure (blandt andet propanalol, tropisetron, tolfenamsyre, fruktose, glukose, hjulkroneblomster, artiskokker, opuntia-kaktus og gærede præparater) havde en effekt. Resultaterne viste, at ingen af dem gjorde en forskel.

Så hvad skal man gøre, når man ikke længere er helt ung, og man stadig gerne vil drikke sig fuld? Et godt sted at starte er ikke at drikke på tom mave, og at drikke vand mellem genstandene og inden, man går i seng. Indtil en mirakelkur for tømmermænd ser dagens lys, er den eneste måde at undgå de dræbende tømmermænd dog at lade helt være med at drikke.

